Hỗ trợ đến 100 tỷ đồng phát triển hạ tầng trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP.HCM

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa trình HĐND Thành phố các dự thảo nghị quyết về ươm tạo khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng và các trung tâm đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Các chính sách tập trung bổ sung nguồn lực cho hạ tầng, giảm chi phí đầu tư và hỗ trợ quá trình đưa công nghệ, sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.

Hỗ trợ trung tâm đổi mới sáng tạo đến 100 tỷ đồng

Đáng chú ý, dự thảo về phát triển hạ tầng và các trung tâm đổi mới sáng tạo đề xuất hỗ trợ tối đa 100 tỷ đồng cho hạ tầng, trang thiết bị của các trung tâm đạt tầm cỡ quốc tế. Mức hỗ trợ tương ứng là 70 tỷ đồng với trung tâm đạt cấp quốc gia và 50 tỷ đồng với cấp tỉnh.

Ngoài hạ tầng, các trung tâm còn có thể được hỗ trợ kinh phí vận hành kỹ thuật, đào tạo nhân lực, tư vấn và bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Riêng hoạt động thương mại hóa được hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng đối với trung tâm cấp quốc tế, 3,5 tỷ đồng cấp quốc gia và 2,5 tỷ đồng cấp tỉnh.

Hỗ trợ các trung tâm đổi mới sáng tạo đến 100 tỷ đồng để phát triển hạ tầng. (Ảnh: Ngọc Duy)

Với doanh nghiệp và tổ chức đầu tư hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, mức hỗ trợ không quá 50% tổng kinh phí dự án. Hạ tầng thuộc danh mục công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược được hỗ trợ tối đa 25 tỷ đồng/nhóm hạ tầng. Các hạ tầng khác được hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng đối với hạ tầng vật lý và 3 tỷ đồng đối với hạ tầng số.

Để được hỗ trợ, dự án phải duy trì hoạt động đúng mục đích ít nhất 5 năm và lưu trữ dữ liệu phát sinh tại Việt Nam. Đơn vị nhận hỗ trợ cũng phải đáp ứng các yêu cầu về bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân sự và mức đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các trung tâm được hỗ trợ phải cam kết hoàn thành đề án phát triển trong 5 năm nếu hướng đến cấp quốc tế hoặc quốc gia, và 3 năm nếu hướng đến cấp tỉnh.

Dự án khởi nghiệp được hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, TP.HCM đề xuất hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo khởi nghiệp sáng tạo, tối đa 500 triệu đồng/dự án, thông qua các trung tâm ươm tạo.

Mức hỗ trợ được chia theo ba giai đoạn. Dự án ở giai đoạn ý tưởng được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng trong 6 tháng; giai đoạn kiểm chứng tối đa 100 triệu đồng trong 12 tháng; giai đoạn tăng tốc tối đa 500 triệu đồng trong 12 tháng.

Dự án khởi nghiệp được hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng. (Ảnh: Ngọc Duy)

Kinh phí có thể được sử dụng cho tiền công lao động trực tiếp, tuyển chọn dự án, thuê chuyên gia, đào tạo, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và sử dụng hạ tầng, trang thiết bị, phòng thí nghiệm. Ở giai đoạn tăng tốc, tối đa 185 triệu đồng dành cho tiền công lao động và 315 triệu đồng cho các nội dung còn lại.

Dự án phải triển khai tại TP.HCM, chưa nhận hỗ trợ ngân sách cho cùng nội dung chi phí và đáp ứng tiêu chí của từng giai đoạn. Đến giai đoạn tăng tốc, dự án phải có sản phẩm được thị trường chấp nhận, có khách hàng hoặc doanh thu và kế hoạch mở rộng thị trường, quy mô hoặc gọi vốn.

Chính sách được thực hiện gián tiếp thông qua các trung tâm ươm tạo. Trung tâm tổ chức tuyển chọn, lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý Thành phố thẩm định, phê duyệt kinh phí và thực hiện đánh giá, quyết toán.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thay thế Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND. Các dự án đã được phê duyệt trước thời điểm này tiếp tục thực hiện theo quy định cũ. Hồ sơ đã nộp nhưng chưa được phê duyệt sẽ áp dụng theo nghị quyết mới.

Hỗ trợ 100% khoản chi cho công nghệ chiến lược

TP.HCM cũng đề xuất hỗ trợ 100% một số khoản chi trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược.

Các khoản chi được hỗ trợ gồm nguyên nhiên liệu, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, máy móc, thiết bị, phần mềm, phòng thí nghiệm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và dịch vụ điện toán đám mây dùng chung.

Với hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP.HCM được hỗ trợ 100% chi phí môi giới, tư vấn pháp lý, thẩm định giá và đào tạo nhân lực tiếp nhận, tối đa 200 triệu đồng/công nghệ/năm.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% một số khoản chi trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ chiến lược. (Ảnh: Ngọc Duy)

Công nghệ, sản phẩm được hỗ trợ phải chứng minh hiệu quả về năng suất, chất lượng, chi phí, môi trường hoặc đổi mới sáng tạo. Chính sách không áp dụng với giao dịch giữa công ty mẹ và công ty con.

Ở khâu xác lập quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế thuộc danh mục công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược được hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/bằng trong nước và 100 triệu đồng/bằng ở nước ngoài.

Với sáng chế khác, mức hỗ trợ tương ứng là 30 triệu đồng và 60 triệu đồng. Các loại văn bằng khác được hỗ trợ từ 15 triệu đồng trong nước đến 60 triệu đồng ở nước ngoài, tùy loại. Mỗi loại văn bằng được hỗ trợ một lần/năm.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí cho một số hoạt động khai thác quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/doanh nghiệp, một lần, để xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ.

Các giải pháp công nghệ phục vụ giám sát, phát hiện, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả cũng được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí.

Chia sẻ tại phiên thảo luận hội trường kỳ họp HĐND Thành phố, sáng 22/9, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lê Văn Thăng cho rằng các chính sách được xây dựng dựa trên những chương trình khoa học, công nghệ chiến lược, trọng điểm của Thành phố nhằm tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.

Các chính sách cũng đặt yêu cầu về kết quả đầu ra tùy từng nhóm, trong đó có trường hợp kết quả sau hỗ trợ phải cao hơn đáng kể so với chỉ tiêu đầu vào.

Giải thích về việc vẫn quy định mức hỗ trợ tối đa, ông Thăng cho biết hoạt động khoa học, công nghệ gồm khoảng 9 giai đoạn, trong khi các chính sách hiện mới tập trung vào một số khâu.

Thành phố đang tiếp tục xây dựng thêm chính sách để từng bước bao phủ toàn bộ quy trình. Với những lĩnh vực có chi phí đầu tư lớn, TP.HCM đã có cơ chế hỗ trợ đến 100%, quy mô hỗ trợ được xác định tùy từng lĩnh vực thay vì áp dụng một mức trần chung.