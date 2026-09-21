Dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ

(VTC News) -

Chiều 21/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trình bày dự thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho biết việc sửa đổi nhằm thể chế hóa các chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tinh gọn bộ máy, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo tập trung vào hai nhóm nội dung: đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; kiện toàn đầu mối quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Theo đó, các nội dung sửa đổi dự kiến bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong đăng ký, xác lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Dự thảo cũng sửa đổi Điều 12, chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ KH&CN.

Việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối quản lý, tận dụng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và nhân lực hiện có, đồng thời gắn hoạt động bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, việc chuyển giao không làm phát sinh tổ chức hành chính mới, không tăng biên chế. Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ, nhân lực, hồ sơ và dữ liệu, bảo đảm hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục không bị gián đoạn.

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật. Với đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ chế hậu kiểm, giám sát và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng giám định.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị giới hạn phạm vi nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, tránh phát sinh thêm điều kiện, hồ sơ, thủ tục. Đối với việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý quyền đối với giống cây trồng, Chính phủ cần đánh giá đầy đủ nguồn lực, xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm kế thừa hiệu quả nhân lực, dữ liệu và tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí ngân sách.