(VTC News) -

Những “tấm hộ chiếu xanh” không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ môi trường, tiếp cận người tiêu dùng thông minh, mà còn nâng cao uy tín sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Khu công nghiệp sinh thái Prodezi. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Những con số tích cực

Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp Halal, giao thương với 130 thị trường, xếp thứ 9 cả nước về xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã dành 6,5 tỷ đồng hỗ trợ 90 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm ISO, VietGAP, Halal… Trong đó có 83 trang trại, hợp tác xã được hỗ trợ quy trình VietGAP, 104 chủng loại sản phẩm được hỗ trợ hợp chuẩn, hợp quy.

Tỉnh có trên 130 cơ sở chế biến nông sản đạt HACCP (hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro trong quá trình sản xuất), ISO 22000, Halal, BRC (một tiêu chuẩn đảm bảo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường châu Âu nói chung và Anh Quốc nói riêng).

Nhiều nông sản Tây Ninh đạt nhãn xanh.

Chính sách hỗ trợ nổi bật

Ngày 15/9/2026, Tây Ninh ban hành Quyết định về quy chế kinh phí công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 100% chi phí (tối đa 50 triệu đồng/doanh nghiệp) cho công tác tư vấn kỹ thuật; hỗ trợ 70% (tối đa 300 triệu đồng) cho công tác tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại.

Tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh quy chuẩn xanh trong nông sản, trong đó có quy trình VietGAP cho 15 sản phẩm (tiêu biểu như khoai mỡ, sen, sắn, bò thịt, cá lóc, cá diêu hồng, cá thác lác…); đồng thời hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng để phát triển hạ tầng vùng sản xuất tập trung cho mỗi dự án.

Sự kiện trình diễn lúa phát thải thấp tại hợp tác xã (HTX) Gò Gòn đã ghi nhận kết quả nổi bật: giảm hơn 50% lượng giống và hơn 30% phân đạm, năng suất 10,9 tấn/ha, thử nghiệm hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV). Đến nay, HTX đã xuất khẩu 2.000 tấn gạo nếp sang Mỹ, hướng tới nhãn “Gạo Việt xanh - Phát thải thấp”.

Khu công nghiệp sinh thái cũng được tỉnh thúc đẩy mạnh mẽ nhằm tối ưu hoá tài nguyên, ứng dụng sản xuất sạch và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp. Tỉnh đã chọn tối thiểu bốn khu công nghiệp để thực hiện các chuyển đổi, tiêu biểu là khu công nghiệp Prodezi.

Về hợp tác quốc tế, tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với công ty Jizoku Inc. (Nhật Bản) nhằm sản xuất biochar (than sinh học) từ thân cây mì và tín chỉ carbon theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Trụ cột hỗ trợ “hộ chiếu xanh”

Tây Ninh xác định những nhóm giải pháp trọng điểm nhằm giúp doanh nghiệp và hàng hóa địa phương vượt qua các rào cản kỹ thuật, mở đường xuất khẩu vào các thị trường khó tính.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng và chứng nhận ISO 9001, 14001, 22000, SA 8000, VietGAP, Halal; hỗ trợ 50% chi phí hoàn thiện, chuyển giao công nghệ, tối đa 300-500 triệu đồng/doanh nghiệp để đổi mới công nghệ.

Về hạ tầng, xây dựng vùng sản xuất tập trung, khu công nghiệp sinh thái, mục tiêu đến 2030 tỉnh có 50% khu, cụm công nghiệp đạt chỉ tiêu; hoàn thiện MRV, thí điểm tín chỉ carbon, biochar.

Về an toàn thực phẩm, truy xuất các tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, BRC, Halal cho các nhà máy, cơ sở chế biến. Tỉnh cũng cung cấp thông tin, cảnh báo rào cản kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Về quản trị và chuyển đổi số, giám sát việc thực hiện kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG). Tỉnh đặt mục tiêu lọt top 10 Chỉ số xanh cấp tỉnh vào 2030.