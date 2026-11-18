(VTC News) -

Tại cuộc gặp gỡ báo chí công bố về Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9) “Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và Quản trị công ty”, các chuyên gia đã chỉ ra nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến lớn gấp 5 lần so với con số đã thực hiện của giai đoạn 5 năm liền kề trước đó. Đây là một áp lực khổng lồ đối với hệ thống cung ứng vốn.

Trong bối cảnh này, quản trị công ty và xếp hạng tín nhiệm là hai yếu tố giúp doanh nghiệp tạo dựng giá trị và niềm tin dài hạn của công chúng và nhà đầu tư, từ đó hút được nguồn vốn dài hạn.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhấn mạnh, cùng với sự phát triển về quy mô và chiều sâu của thị trường, yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị công ty ngày càng trở nên cấp thiết. UBCKNN xác định đây là một trong những trọng tâm hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và tăng cường sức cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Theo ông Dũng, chủ đề của AF9 năm nay đề cập trúng những vấn đề thiết thực nhất hiện nay. Nếu xếp hạng tín nhiệm cung cấp thông tin đánh giá độc lập về rủi ro tín dụng, thì quản trị công ty tốt giúp tăng cường trách nhiệm giải trình, quản trị rủi ro và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ông Dũng kỳ vọng quản trị công ty tại Việt Nam sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy tuân thủ pháp luật sang chủ động áp dụng các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt thông qua việc nghiên cứu và thực thi bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam (VNCG Code) phiên bản cập nhật năm 2026 do UBCKNN ban hành với sự hỗ trợ của IFC và VIOD.

Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) - cũng nhấn mạnh, muốn huy động vốn dài hạn, doanh nghiệp bắt buộc phải xây dựng được niềm tin dài hạn. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải thực hiện xếp hạng tín nhiệm - là sự đánh giá độc lập từ bên ngoài vào và quản trị công ty - là sự đánh giá từ trong ra.

Trên tinh thần đó, đại diện ban tổ chức cho biết Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 sẽ tập trung làm rõ vai trò của xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư và gia tăng giá trị doanh nghiệp, lấy quản trị minh bạch và hiệu quả làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 350 nhà lãnh đạo cấp cao, gồm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Thành viên Ban Điều hành đến từ khoảng 250 doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, cùng đại diện các cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các quỹ đầu tư trong nước, quốc tế.

Diễn đàn sẽ mang đến những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia và tổ chức trong nước, quốc tế, tập trung vào 3 góc nhìn trọng tâm: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2026-2028 với những tác động đến thị trường vốn Việt Nam, triển vọng kinh tế trong giai đoạn tới; Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp với các cơ hội gia tăng nguồn vốn trung hạn qua phát hành trái phiếu; Vai trò của định chế chuyên nghiệp về quản trị công ty trong thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và vai trò của các tổ chức chuyên môn trong hỗ trợ nâng cao năng lực Hội đồng quản trị, chất lượng thực hành quản trị công ty theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.