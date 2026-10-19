Văn Quyết: Phải giữ niềm tự hào Hà Nội FC ở sân Hàng Đẫy

(VTC News) -

Video: Tổng hợp trận đấu CAHN 1-2 Hà Nội FC.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trong trận derby Thủ đô với Công An Hà Nội tại vòng 4 V.League 2026-2027, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết tự hào về tinh thần thi đấu của Hà Nội FC. Anh nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ niềm tự hào trên sân Hàng Đẫy.

“Hà Nội FC đã có rất nhiều danh hiệu, nhưng niềm tự hào của Hà Nội FC là trách nhiệm mà chúng tôi phải cố gắng giữ lại trên mảnh đất sân Hàng Đẫy. Tôi rất tự hào về đội bóng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều áp lực.

Mọi người đều biết mùa giải năm nay, người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều vào Hà Nội FC. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải nhận những thất bại với tỷ số đậm trước các đối thủ. Hôm nay, mọi người đều nhìn thấy tinh thần của toàn đội rất tốt”, Văn Quyết chia sẻ sau trận đấu.

Nguyễn Văn Quyết tự hào về tinh thần thi đấu của Hà Nội FC.

Theo đội trưởng Hà Nội FC, chiến thắng càng trở nên đáng nhớ khi đối thủ là đội đương kim vô địch, sở hữu lực lượng chất lượng và được đánh giá cao về chuyên môn. Với kết quả này, Công An Hà Nội thua trận đầu tiên tại V.League 2026-2027 và mất ngôi đầu bảng xếp hạng.

“Đối với tôi, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất hiện tại. Họ có huấn luyện viên, cầu thủ, khán giả và tất cả những yếu tố để có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã làm được điều mà toàn đội ấp ủ trong suốt một tuần qua”, anh nói.

Tiền đạo sinh năm 1991 cũng đề cập đến quá trình chuyển giao thế hệ mà Hà Nội FC đang trải qua. Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình, Văn Quyết hiểu rằng bản thân không còn trẻ nhưng khẳng định khát khao cống hiến vẫn nguyên vẹn.

“Tôi cũng là một cầu thủ lớn tuổi rồi. Nhưng với tôi, tinh thần sẽ luôn luôn bất diệt khi tôi còn được thi đấu trên sân. Hôm nay có rất nhiều khán giả đến cổ vũ. Đó không chỉ là động lực cho tôi mà còn cho toàn đội để có được chiến thắng”, anh chia sẻ.

Văn Quyết cũng dành những lời động viên cho Kevin Felida, cầu thủ góp mặt trong hai trận thắng gần nhất của Hà Nội FC. Đội trưởng đội bóng Thủ đô đánh giá tích cực về quá trình hòa nhập của đồng đội mới, đồng thời kỳ vọng cầu thủ này tiếp tục tiến bộ.

“Tôi chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy đến với đội bóng, hòa nhập, được thi đấu và giành chiến thắng. Khi đến đây, cậu ấy cũng cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả. Tôi nghĩ những điều tích cực đó không chỉ tốt cho đội bóng mà còn cho cả giải đấu. Tôi mong cậu ấy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, thi đấu tốt hơn để đội bóng có thể duy trì mạch chiến thắng”, Văn Quyết nhận xét.