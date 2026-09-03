HLV Park Hang Seo: Đối đầu tuyển Việt Nam, chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Footballist (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo tiết lộ ông từng nhận nhiều lời đề nghị sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định không dẫn dắt một đội tuyển quốc gia khác ở Đông Nam Á vì không muốn trở thành đối thủ của Việt Nam.

“Chỉ nghĩ đến chuyện phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam thôi, tôi đã thấy thật khủng khiếp”, ông Park chia sẻ tâm tư khi kể về việc cân nhắc những lời mời ký hợp đồng trước khi ông quyết định trở lại làm huấn luyện viên cách đây vài tháng.

Ông Park Hang Seo trân trọng tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc rời Việt Nam - nơi ông có một trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ và làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh, từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ông đến Thái Lan dẫn dắt câu lạc bộ Kanchananburi.

HLV Park Hang Seo giải thích: “Thực ra, tôi đã nghĩ là sẽ không làm huấn luyện viên nữa. Sau khi rời cương vị dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các quốc gia Đông Nam Á, các đội bóng chuyên nghiệp Hàn Quốc, từ vị trí huấn luyện viên trưởng cho đến tổng giám đốc, chủ tịch.

Có một liên đoàn ở Đông Nam Á thậm chí đưa ra những điều kiện rất tốt. Nhưng nếu tôi nhận dẫn dắt đội tuyển của một nước Đông Nam Á, tức là đối thủ của đội tuyển Việt Nam, chỉ nghĩ đến chuyện phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam thôi, tôi đã thấy thật khủng khiếp.

Tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm yêu mến từ người dân Việt Nam mà. Có một vài nơi đưa ra lời đề nghị, nhưng sau khi bàn bạc với vợ, kết luận mà chúng tôi đưa ra là không dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào ở Đông Nam Á.

Chỉ riêng việc tưởng tượng mình sẽ đối đầu với Việt Nam trong một trận đấu quốc tế, với tư cách huấn luyện viên của đội đối thủ, cũng đã là điều không dễ để tôi chấp nhận. Đối với những lời đề nghị ở Hàn Quốc, tôi có suy nghĩ rằng các đàn em đang làm tốt, nên việc tôi đến đó để chiếm lấy vị trí ấy dường như không phù hợp”.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vòng loại thứ ba World Cup. HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).

Ngoài đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).

Sau khi ông Park Hang Seo chia tay Việt Nam, người kế nhiệm Philippe Troussier không thành công ở đấu trường châu Á. Sau đó, học trò cũ của ông Park là HLV Kim Sang-sik giúp đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam liên tiếp đạt danh hiệu.

“Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam rất tốt”, ông Park Hang Seo nói.