Chê bóng đá Thái Lan kém Việt Nam, HLV Park Hang Seo xin lỗi

(VTC News) -

Trưa 18/9, huấn luyện viên Park Hang Seo viết thư ngỏ đăng trên trang Facebook của Kanchanaburi FC. Nhà cầm quân của đội bóng khẳng định phát biểu trước đó của mình không nhằm hạ thấp đội tuyển Thái Lan, mà xuất phát từ sự không hài lòng với công tác trọng tài tại Thai League 2.

“Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì những cảm xúc không vui và sự khó chịu xuất phát từ phát biểu của tôi sau trận đấu vừa qua.

Ý định của tôi khi đó chỉ là muốn đề cập đến tầm quan trọng của việc nâng cao tiêu chuẩn công tác trọng tài, cũng như xây dựng một môi trường thi đấu công bằng, qua đó cùng góp phần nâng tầm và thúc đẩy bóng đá Thái Lan tiến về phía trước.

Tôi hoàn toàn không có ý định hạ thấp đội tuyển Thái Lan, bóng đá Thái Lan hay các cầu thủ Thái Lan. Tôi cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn hay những tranh cãi từ việc so sánh với bất kỳ quốc gia nào”, HLV Park Hang Seo viết.

HLV Park Hang Seo xin lỗi vì phát ngôn so sánh đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Việt Nam.

Tranh cãi bắt nguồn từ phát biểu của ông Park sau trận Kanchanaburi FC hòa Nakhon Pathom United 1-1 trên sân khách ở vòng 3 Thai League 2. Ông cho rằng cách điều khiển trận đấu của trọng tài là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa mà “cứ mãi thua Việt Nam”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận việc này có thể khiến người hâm mộ Thái Lan cảm thấy khó chịu.

“Tôi nhận thức rõ rằng việc so sánh đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Việt Nam trong phát biểu khi đó có thể khiến người hâm mộ yêu mến và ủng hộ bóng đá Thái Lan cảm thấy không thoải mái, thất vọng và bị tổn thương. Vì vậy, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người về những gì đã xảy ra.

Tôi xin khẳng định rằng bản thân luôn dành sự tôn trọng đối với bóng đá Thái Lan. Tôi thực sự mong bóng đá Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển và tiến tới những thành công lớn hơn trên đấu trường quốc tế”, ông khẳng định.

Phát biểu này sau đó gây ra những phản ứng trong dư luận bóng đá Thái Lan. Một số nhân vật trong giới bóng đá nước này lên tiếng phản đối ông Park. Chủ tịch Ratchaburi FC Thanawat Nitikarnjana ở Thai League 1 lên tiếng về vụ việc, cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc không nên hạ thấp bóng đá Thái Lan “chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân”. Theo ông HLV Park Hang Seo, sự việc lần này là bài học để bản thân thận trọng hơn khi phát ngôn.

“Với tư cách HLV trưởng của Kanchanaburi FC, đồng thời là một người đã trở thành một phần của bóng đá Thái Lan, tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng và quyết tâm, nhằm góp phần vào sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong thời gian tới.

Sự việc lần này là một bài học quan trọng đối với tôi. Từ nay, tôi sẽ thận trọng hơn trong cách sử dụng ngôn từ, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng hơn những tác động có thể phát sinh từ lời nói của mình. Tôi muốn chứng minh thiện chí của mình bằng sự tận tâm, công việc và những màn thể hiện trên sân cỏ, thay vì thông qua lời nói”.

Phát biểu gây tranh cãi của nhà cầm quân người Hàn Quốc đến trong hoàn cảnh Kanchanaburi FC chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân khách tại vòng 3 Thai League 2. Ông Park đặt ra nhiều câu hỏi về tiêu chuẩn của các trọng tài và đây là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chưa thể phát triển hết khả năng.

Tình huống mà HLV Park Hang Seo không hài lòng chính là pha bóng mà Kanchanaburi để thủng lưới. Trọng tài công nhận bàn thắng khi 2 cầu thủ Nakhon Pathom United việt vị. Ông Park không đồng tình quyết định nói trên.