Dàn sao pickleball Việt Nam tranh tài tại PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026

(VTC News) -

Giải pickleball PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25/10 tại nhà thi đấu Kai Tak Arena, thuộc khu liên hợp thể thao Kai Tak Sports Park (Hong Kong, Trung Quốc). Đây là địa điểm thi đấu hiện đại với sức chứa khoảng 10.000 người.

Hong Kong Slam 2026 đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi trở thành giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống PPA Tour Asia được tổ chức ở cấp độ 1500. Sự kiện đồng thời là chặng cuối cùng của mùa giải pickleball chuyên nghiệp châu Á năm nay.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,1 triệu USD, Hong Kong Slam thiết lập mức thưởng cao nhất từ trước đến nay đối với một giải pickleball chuyên nghiệp tại châu Á. Bên cạnh tiền thưởng, các tay vợt còn có cơ hội tích lũy 1.500 điểm trên bảng xếp hạng World Pickleball Ranking, qua đó cải thiện vị trí trước khi mùa giải khép lại.

Pickleball Việt Nam có lực lượng tham dự đáng chú ý, trong đó có Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh, Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm.

Pickleball Việt Nam có lực lượng tham dự đáng chú ý tại Hong Kong Slam 2026, trong đó nổi bật là Trương Vinh Hiển. Anh trở lại hệ thống PPA Tour Asia sau khi không tham dự Kuala Lumpur Cup vì lý do sức khỏe. Trước khi đến Hong Kong, anh có chuyến thi đấu tại PPA Las Vegas Open 1000 trên đất Mỹ. Tại giải lần này, tay vợt Việt Nam đăng ký ba nội dung gồm đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Sophia Huỳnh cũng vừa hoàn thành chuyến thi đấu tại Mỹ và tiếp tục thử sức ở cả ba nội dung. Đáng chú ý, cô sẽ kết hợp với Hồ Thị Trúc Tâm ở nội dung đôi nữ. Trong khi đó, Sophia Phương Anh sẽ đánh cặp với tay vợt trẻ người Nhật Bản Mayu Ito ở nội dung đôi nữ. Cô còn tham gia nội dung đơn nữ và đánh cặp cùng Wil Shaffer ở đôi nam nữ.

Với Hồ Thị Trúc Tâm, Hong Kong Slam là cơ hội để cải thiện thành tích sau khi chưa có được kết quả mong muốn tại Macao Open. Tay vợt này đặt mục tiêu tiến sâu ở nội dung đơn nữ, đồng thời tìm kiếm cơ hội cạnh tranh danh hiệu.

Ngoài những gương mặt kể trên, đoàn Việt Nam còn có Ngô Hải Đăng, Hoàng Samurai, Đạt “Trố”, Lê Xuân Đức và Andrew Anh Phạm.

Không chỉ có sự hiện diện của các đại diện châu Á, Hong Kong Slam 2026 còn thu hút nhiều tay vợt nổi tiếng trên bảng xếp hạng thế giới. Ở nội dung đơn nam, Christopher Haworth là một trong những cái tên đáng chú ý.

Tay vợt này hướng đến chức vô địch để cải thiện thứ hạng và tiến vào nhóm 10 người đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ chất lượng như Federico Staksrud, Hunter Johnson, Christian Alshon, Tama Shimabukuro và Hong Kit Wong.

Nội dung đơn nữ cũng được dự báo có nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn với sự tham dự của Kaitlyn Christian, Chao Yi Wang, Sahra Dennehy và Yufei Long.

Ở các nội dung đánh đôi, sức hút của giải đấu càng lớn khi nhiều ngôi sao hàng đầu lựa chọn kết hợp cùng nhau. Ben Johns, tay vợt đang giữ vị trí số một thế giới, sẽ thi đấu đôi nam cùng Gabriel Tardio. Một cặp đấu đáng chú ý khác là Federico Staksrud và Hayden Patriquin.

Tại nội dung đôi nam nữ, Ben Johns sát cánh cùng Anna Leigh Waters, tay vợt nữ số một thế giới. Bộ đôi này được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ những cặp tên tuổi như Anna Bright - Hayden Patriquin hay Jorja Johnson - JR Johnson.