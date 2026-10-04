Hiệu phó viết tâm thư mong phụ huynh cho 127 học sinh Tiến Sơn được đến trường

Ngày 4/10, thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) cho biết, trong hai ngày cuối tuần, giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vào thôn Tiến Sơn vận động phụ huynh đưa học sinh đến lớp.

Theo nhà trường, tính đến ngày 2/10, mới có 39/166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn đến học ở điểm trường chính và phân hiệu; 127 em vẫn chưa trở lại trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam về thôn Tiến Sơn, vận động phụ huynh đưa 127 học sinh đến lớp. (Ảnh: Viết Triều)

Sau 10 năm gắn bó với điểm lẻ Tiến Sơn, thầy Nguyễn Văn Sự, Hiệu phó Trường Tiểu học Quỳnh Tam, viết tâm thư gửi phụ huynh.

Trong thư, thầy Sự chia sẻ, 4 tuần học đã trôi qua nhưng nhiều lớp vẫn vắng bóng học sinh Tiến Sơn. Những chỗ ngồi bỏ trống khiến các thầy cô trăn trở, bởi thời gian nghỉ học càng kéo dài, học sinh càng chịu nhiều thiệt thòi và khó theo kịp bạn bè.

“Việc đưa học sinh Tiến Sơn về điểm chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhằm bảo đảm quyền lợi giáo dục tốt nhất cho học sinh”, thầy Sự viết.

Theo thầy, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu học sinh được học 2 buổi/ngày, đồng thời có điều kiện tiếp cận phòng Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, thư viện, sân chơi thể chất và các hoạt động kỹ năng sống. Đây là những điều kiện mà điểm lẻ Tiến Sơn hiện không thể đáp ứng.

Điểm trường chính và phân hiệu được đầu tư đồng bộ, khang trang. (Ảnh: Viết Triều)

Hiệu phó Trường Tiểu học Quỳnh Tam cho biết, tuần học thứ 5 sắp bắt đầu và đây là thời điểm quan trọng để nhà trường có thể bố trí dạy bù, bảo đảm chương trình cho những học sinh đã nghỉ học trong thời gian qua.

“Hãy vì tương lai tươi sáng của con em mình, hãy vượt qua những rào cản để đưa con đến trường kịp thời. Sự quyết định đúng đắn của phụ huynh hôm nay chính là nền tảng vững chắc nhất cho sự thành công của các con mai sau”, thầy Sự nhắn gửi.

Nhiều phương án hỗ trợ học sinh Tiến Sơn đến trường

Trước đó, ngày 1/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn về việc chuyển học sinh từ điểm lẻ về điểm trường chính và phân hiệu.

Tại buổi đối thoại, chính quyền địa phương và nhà trường đưa ra nhiều phương án nhằm giảm khó khăn cho học sinh trong quá trình đi học.

Nhà trường đã thuê 3 xe đưa đón học sinh. Đơn vị vận chuyển được yêu cầu bảo đảm các điều kiện an toàn, tuân thủ quy định về giao thông. Mỗi xe bố trí 2 giáo viên đi cùng để quản lý, hỗ trợ học sinh trong suốt hành trình.

Địa phương cũng thống nhất huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 100% học sinh thôn Tiến Sơn học tại điểm chính và phân hiệu. Theo đó, mỗi học sinh được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng tiền xe đưa đón và 500.000 đồng/tháng tiền ăn bán trú. Phương án này được duy trì trong năm học 2026-2027.

Điểm lẻ Tiến Sơn xuống cấp, nhiều phòng học có nguy cơ cao mất an toàn. (Ảnh: Trần Tuyên)

Điểm lẻ Tiến Sơn trước đây có 5 phòng học được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998. Theo chính quyền địa phương, các phòng học hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn.

Việc giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về điểm trường chính và phân hiệu khiến một bộ phận phụ huynh chưa đồng thuận, chủ yếu do lo ngại quãng đường đi học xa, điểm lẻ cách trường chính và phân hiệu khoảng 6-7km, học sinh còn nhỏ và phát sinh chi phí đưa đón.