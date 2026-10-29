Hải quân Iran chiếm quyền điều khiển, thu giữ UAV do thám của Mỹ tại Hormuz

(VTC News) -

Theo kênh Press TV, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/10 cho biết đơn vị tác chiến điện tử của lực lượng này đã thu giữ máy bay không người lái trinh sát và ngụy trang (MQM-170) của Mỹ, đồng thời đưa chiếc UAV hạ cánh nguyên vẹn tại khu vực phía Tây eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố của Iran, lực lượng tác chiến điện tử đã phát hiện chiếc UAV, sau đó giành quyền kiểm soát hệ thống dẫn đường và điều khiển của phương tiện. Nhiệm vụ của chiếc UAV được cho là theo dõi các hệ thống phòng không Iran dọc bờ biển vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Tuyên bố nêu rõ: “Thông tin trích xuất từ chiếc UAV cho thấy phương tiện này xuất phát từ bờ biển của một quốc gia nằm ở phía Nam vùng Vịnh”.

IRGC tuyên bố bắt giữ UAV do thám Mỹ, hạ cánh tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Hải quân IRGC đồng thời nhấn mạnh lực lượng này sẽ “kiên quyết đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào được quân đội Mỹ hậu thuẫn, phớt lờ các quy định đang được áp dụng tại eo biển Hormuz”.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát chiến lược của các lực lượng vũ trang nước này, đồng thời nhấn mạnh tuyến hàng hải sẽ “không bao giờ được mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng đầy đủ”.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC trước đó tuyên bố đánh chặn và phá hủy một UAV MQ-1 thuộc quân đội Mỹ trên vùng trời eo biển Hormuz.

IRGC cho biết chiếc UAV bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ, hoạt động dưới sự điều khiển của Mạng lưới Phòng không Tích hợp Iran.

Trong thập kỷ qua, lực lượng Iran đã nhiều lần bắn hạ hoặc thu giữ các phương tiện quân sự có giá trị cao của Mỹ, bao gồm UAV tàng hình RQ-170 Sentinel, UAV MQ-9 Reaper, cùng nhiều thiết bị lặn không người lái và phương tiện hoạt động trên mặt nước tại vịnh Ba Tư.