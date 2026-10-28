Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

(VTC News) -

Ngày 27/10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi thực hiện điều kiện mà giới chức Iran đặt ra để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, cũng không hòa bình” hiện nay.

Theo thông báo đăng trên tài khoản chính thức của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mohsen Rezaei.

Đây là cuộc gặp đầu tiên được công khai giữa ông Khamenei và ông Rezaei. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cuộc gặp không được tiết lộ.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện trên đường phố. (Ảnh: Getty)

Thông báo cho biết thêm, ông Khamenei “nhấn mạnh bảo đảm quyền và lợi ích của quốc gia Iran cùng mặt trận kháng chiến”, thông qua việc thực hiện điều kiện do giới chức Iran đặt ra, “nhằm chấm dứt chiến tranh và tình trạng không chiến tranh, cũng không hòa bình”.

Hai bên cũng thảo luận về việc “bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực bằng cách duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz”, cùng việc “tăng cường quan hệ song phương với nước láng giềng”. Ông Khamenei cho rằng sự cùng quẫn của kẻ thù là kết quả từ sức kháng cự của Iran.

Trước đây, Tehran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran và nới lỏng trừng phạt trước khi đàm phán hòa bình có thể bắt đầu. Trong khi đó, Washington muốn Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Hai bên còn bất đồng sâu sắc về eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tehran khẳng định quyền kiểm soát tuyến hàng hải này, còn Washington muốn khôi phục hoạt động đi lại tự do. Tranh chấp quanh Hormuz là một trong những nguyên nhân khiến thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ đổ vỡ hồi tháng 6.

Hôm 26/10, quan chức an ninh cấp cao của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tới Tehran hội đàm với ông Rezaei. Đồng thời, ba nước quyết định cùng nhau tham gia Liên minh Phòng thủ chung Mecca.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 Diễn đàn Các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Moskva. “Tôi tin rằng chúng tôi có khả năng giải quyết vấn đề của mình trong khu vực mà không cần dựa vào Mỹ”, ông Pezeshkian nói.

Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel chính thức bước sang tháng thứ 9. Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian của năm nay, khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung bị gián đoạn qua eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.