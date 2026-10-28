Quân đội Mỹ tiết lộ số tiền khổng lồ chi cho cuộc chiến với Iran

(VTC News) -

Reuters dẫn số liệu của Lầu Năm Góc cho hay, con số này tăng hơn 25% so với ước tính mà Bộ Chiến tranh Mỹ đưa ra hồi tháng 7.

Ước tính mới nhất bao gồm chi phí vận hành cuộc chiến, trong đó hơn 29 tỷ USD dự kiến dùng để bù lại lượng đạn dược sử dụng. Hơn 6 tỷ USD khác cần để thay thế trang thiết bị và bù đắp “tổn thất khí tài”, bao gồm máy bay bị mất, phần lớn là máy bay không người lái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra khả năng nối lại hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. (Ảnh: Reuters)

Con số 47 tỷ USD được so sánh với mức 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đưa ra hồi tháng 7. Số liệu bao gồm nhiều khoản chi tác chiến, từ hoạt động bay cho tới hỗ trợ không gian mạng.

Tuy nhiên, ước tính của quân đội Mỹ không thể hiện rõ khoản chi phí khổng lồ dự kiến để sửa chữa căn cứ Mỹ bị hư hại do tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công.

Theo USA Today, đây là ước tính của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gửi Quốc hội với tổng chi phí 47,1 tỷ USD tính đến ngày 16/10, cao hơn 3,5 tỷ USD so với lần cập nhật trước.

USA Today thông tin thêm, Không quân Mỹ là đơn vị chi nhiều nhất với 7,6 tỷ USD. Lục quân chi 2,1 tỷ USD, Hải quân chi 1,5 tỷ USD. Cuộc chiến gây thiếu hụt nhiều loại đạn dược then chốt cần cho khu vực khác như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc dùng khoảng 65% kho tên lửa đánh chặn Patriot.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên.

Thông tin chi phí dành cho cuộc xung đột ở Iran tăng vọt xuất hiện trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với hệ lụy chính trị từ cuộc chiến thiếu sự ủng hộ của người dân, trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tác động của cuộc chiến lên giá năng lượng toàn cầu cũng làm giảm sự ủng hộ của cử tri dành cho ứng viên Đảng Cộng hòa và kéo tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump đi xuống.

Ông Trump cùng Israel phát động cuộc chiến vào Iran hồi tháng 2. Kế hoạch ban đầu của ông là dùng tên lửa chính xác cao cấp, đắt tiền để phá hủy hệ thống phòng thủ của Iran. Sau đó, Mỹ sẽ chuyển sang những loại vũ khí rẻ hơn và dồi dào hơn như bom rơi tự do JDAM phóng từ máy bay.