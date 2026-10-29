Tin nóng thế giới hôm nay 29/10: Moskva bị tấn công dữ dội

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 29/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ tàu ngầm hạt nhân, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Moskva khiến hoạt động hàng không gián đoạn, vụ hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân ở bang Nam Carolina và động thái ngoại giao mới của Mỹ với Iran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt.

Moskva hứng đợt tấn công UAV quy mô lớn

Ngày 29/10, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hàng loạt thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhằm vào thủ đô Nga trong đêm 28, rạng sáng 29/10. Theo các thông báo của ông Sobyanin, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 136 UAV trong các đợt cập nhật liên tiếp.

Theo truyền thông Ukraine, gần 60 UAV hướng về Moskva đã bị bắn hạ trong khoảng 90 phút đầu tiên. Trong đó, 57 UAV bị đánh chặn tại tỉnh Moskva từ 22h46 ngày 28/10 đến 0h09 ngày 29/10 theo giờ địa phương. Khoảng 2 giờ sau, giới chức Nga thông báo thêm 15 UAV bị bắn hạ, trước khi số lượng được cập nhật lên 136 chiếc.

Ukraine từng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào khu vực Moskva. (Ảnh: Anadolu Agency/X)

Hiện chưa rõ chính xác số UAV được phóng nhằm vào thủ đô Nga. Giới chức Moskva chưa thông báo về thương vong hoặc thiệt hại, đồng thời không nêu cụ thể mục tiêu của cuộc tấn công. Theo ông Sobyanin, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại những địa điểm UAV rơi.

Mối đe dọa từ UAV cũng làm gián đoạn hoạt động hàng không tại khu vực gần Moskva. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động bay tại 3 trong số 4 sân bay lớn của khu vực, gồm Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky. Sau đó, các hạn chế tại sân bay Zhukovsky được dỡ bỏ, trong khi những biện pháp tạm thời vẫn được duy trì tại hai sân bay còn lại.

Nga phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm

Ngày 28/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược Generalissimus Suvorov đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava khi đang lặn tại biển Okhotsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa được phóng về phía bãi thử Chizha thuộc vùng Arkhangelsk trong khuôn khổ cuộc huấn luyện chiến đấu nhằm duy trì khả năng sẵn sàng của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển. Vụ phóng do tàu ngầm K-553 Generalissimus Suvorov, thuộc lớp Borei-A, thực hiện.

Vụ phóng tên lửa Bulava được thực hiện tại biển Okhotsk. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tên lửa Bulava của Nga có tầm bắn tối đa khoảng 9.300 km, sử dụng nhiên liệu rắn và được thiết kế để trang bị cho các tàu ngầm chiến lược lớp Borei và Borei-A. Tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân hướng tới các mục tiêu riêng biệt, tùy thuộc vào cấu hình và nhiệm vụ được giao.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina

Ngày 29/10, giới chức Mỹ cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một cơ sở hạt nhân quy mô lớn thuộc Bộ Năng lượng nước này ở bang Nam Carolina, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một phòng thí nghiệm. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy khoảng 2 giờ sau khi nhận được tin báo.

Khu phức hợp sông Savannah (SRS) của Bộ Năng lượng Mỹ, gần thành phố Aiken, bang Nam Carolina. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h39 tại Phòng thí nghiệm Quốc gia sông Savannah, thuộc Khu phức hợp sông Savannah (SRS), gần thành phố Aiken, bang Nam Carolina. Sự cố kích hoạt các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại khu vực.

Theo thông báo của SRS, chưa ghi nhận tình trạng nhiễm bẩn nào bên ngoài cơ sở bị ảnh hưởng. Để phòng ngừa rủi ro, các lối vào khu vực được rào chắn và tạm thời đóng đối với phương tiện đi vào. Hoạt động giao thông đường sắt, đường thủy và đường hàng không tại khu vực lân cận cũng bị hạn chế.

Phó Tổng thống Mỹ đề nghị hỗ trợ vật tư y tế cho Iran

Ngày 28/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi thư tới Thư ký Hội đồng An ninh Iran Mohsen Rezaei theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đề nghị hỗ trợ vật tư y tế cho Iran trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: X/@JDVance)

Theo Independent, một nguồn tin cho rằng bức thư nhằm thúc đẩy Iran nối lại các cuộc đàm phán, qua đó tránh nguy cơ xảy ra một đợt tấn công mới của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump phủ nhận thông tin này, khẳng định nội dung trao đổi giữa ông Vance và giới chức Tehran liên quan đến việc hỗ trợ y tế.

Ông Trump cho biết ông Vance đã hỏi ý kiến về việc Iran cần hỗ trợ vật tư y tế và một số mặt hàng khác. Tổng thống Mỹ nói ông đồng ý để Phó Tổng thống đề nghị hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tại Iran.