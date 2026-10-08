Hải Phòng xác định dữ liệu, AI và tự động hóa là động lực mới của kinh tế số

(VTC News) -

Dữ liệu, AI và tự động hóa thành trụ cột chuyển đổi số

Sáng 8/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Diễn đàn chuyển đổi số thành phố năm 2026 với chủ đề “Dữ liệu - AI - Tự động hóa: động lực chiến lược cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh”.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Đàm Thanh)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Bùi Đức Quang nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà phải thực sự trở thành động lực quan trọng để Hải Phòng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Theo đó, dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên mới; AI là công cụ quan trọng để khai thác giá trị từ dữ liệu; tự động hóa là phương thức đưa các kết quả phân tích, dự báo vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống.

Ông Bùi Đức Quang nhấn mạnh, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra hiệu quả cụ thể, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Từ yêu cầu đó, Diễn đàn tập trung trao đổi về cách kết nối dữ liệu, AI và tự động hóa thành một hệ thống phục vụ quản trị và phát triển thành phố; đồng thời nhận diện những cơ hội, thách thức và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink. (Ảnh: Đàm Thanh)

Tại Diễn đàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và chính sách công.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho đặc khu Bạch Long Vỹ và đặc khu Cát Hải. Việc bàn giao bước đầu đưa nội dung hợp tác vào triển khai thực tế, phục vụ thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó với thiên tai, thảm họa tại khu vực biển, đảo.

Cũng tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý trao đổi về vai trò của dữ liệu, AI và tự động hóa trong nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển dịch vụ số, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và hình thành hệ sinh thái kinh tế số.

Các tham luận tập trung vào việc khai thác dữ liệu để nâng cao năng lực phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định; ứng dụng tự động hóa nhằm tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng cung ứng dịch vụ.

Tập trung giải bài toán dữ liệu cho AI

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ Diễn đàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng cho biết, thành phố đã từng bước hình thành các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Điều hành thông minh.

Tại Hội thảo diễn ra tọa đàm chuyên sâu dữ liệu cho AI Hải Phòng. (Ảnh Đàm Thanh)

Những nền tảng này cần tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ các nhu cầu khai thác cụ thể. Do đó, phát triển AI cần gắn trực tiếp với nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, năng lực cạnh tranh của cảng biển, logistics và công nghiệp.

Hội thảo tập trung làm rõ cách thức chuẩn bị dữ liệu và đưa giải pháp AI vào thực tiễn. Các tham luận đề cập đến quản trị, xác thực dữ liệu; thiết lập gói dữ liệu thí điểm AI cho Hải Phòng; khai thác dữ liệu thời gian thực cho đô thị cảng; cơ chế đặt hàng, thí điểm và nhân rộng sản phẩm AI “Make in Viet Nam” theo hiệu quả.

Các đại biểu cũng trao đổi về ứng dụng AI trong giao thông, hàng hải và đào tạo; khả năng khai thác dữ liệu thời gian thực để tối ưu cảng biển, logistics, công nghiệp và giao thông Hải Phòng; đồng thời mở rộng thảo luận về ứng dụng công nghệ lượng tử trong quản lý đô thị thông minh.

Trình diễn Robot thông minh tại diễn đàn chuyển đổi số thành phố năm 2026. (Ảnh: Đàm Thanh)

Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, góp phần cụ thể hóa các định hướng về dữ liệu, AI và tự động hóa thành những bài toán, giải pháp và phương án triển khai phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

Qua Diễn đàn, Hải Phòng hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.