Từ tên gọi 'cũ' đến trải nghiệm mới trong bức tranh ẩm thực Hải Phòng

(VTC News) -

Không gian hoài niệm, thực đơn hải sản tươi ngon

Dân Chủ được thiết kế theo phong cách hoài niệm với nhiều chi tiết gợi nhớ thời kỳ bao cấp với không gian 3 tầng, khu vực sân và ngoài trời rộng rãi view dòng Tam Bạc hiền hòa.

Quán bia Dân Chủ (Hồng Bàng, Hải Phòng)

Anh Hoàng Văn Dương - quản lý quán Dân Chủ - chia sẻ, chất lượng món ăn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Quán tập trung phát triển thực đơn hải sản và hoàn thiện không gian phục vụ thực khách. Để bảo đảm độ tươi ngon của hải sản, quán đầu tư riêng một xe tải đông lạnh chuyên dụng vận chuyển hàng thu mua từ Hạ Long về Hải Phòng.

Không chỉ phục vụ khách địa phương, nhiều khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Hải Phòng cũng ghé quán ăn Dân Chủ. Theo đại diện quán, nhiều du khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Âu rất yêu thích những món ăn của quán Dân Chủ.

Từ một cái tên đậm chất bình dân, Dân Chủ dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách.

Quán bia Dân Chủ bên dòng Tam Bạc không chỉ là nơi gặp gỡ của thực khách mà còn là một nét chấm phá trong bức tranh ẩm thực Hải Phòng.

Thách thức và hành trình tạo dấu ấn riêng

Quán Dân Chủ đưa vào hoạt động trong giai đoạn ngành dịch vụ ăn uống gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với những đợt giãn cách kéo dài.

Bằng sự kiên trì cùng hướng đi mới mẻ, quán Dân Chủ đã từng bước vượt qua. Khi hoạt động du lịch và dịch vụ phục hồi sau đại dịch, Dân Chủ dần tạo nét riêng trong bản đồ ẩm thực đất Cảng.

Trước đây, người Hải Phòng chỉ quen với những quán bia hơi truyền thống. Dân Chủ xuất hiện theo hướng khác biệt: đầu tư không gian và chất lượng dịch vụ. Việc thưởng thức đồ uống và hải sản không chỉ dừng lại ở giải quyết nhu cầu ăn uống, mà còn trở thành trải nghiệm về không gian, dịch vụ và phong cách.

Nhiều thực khách cho biết họ lựa chọn quán Dân Chủ không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn bởi không gian rộng rãi, khung cảnh ven sông thoáng mát. Tất cả đều tìm thấy sự thoải mái trong không gian hoài cổ nhưng không kém phần hiện đại, bên những món ăn đặc sắc, tươi ngon.