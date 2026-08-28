Hải Phòng khai mạc phố đi bộ, ẩm thực tại dải trung tâm thành phố

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP và các sở, ngành tham dự lễ khai mạc.
Thành đoàn Hải Phòng, các cháu thiếu nhi, Hội Di sản Áo dài, các nghệ nhân, câu lạc bộ dân gian, đoàn múa lân và đại diện các gian hàng ẩm thực tạo không khí sôi động, mở đầu hành trình khám phá “Một phố - muôn hương vị”.
Phố đi bộ, ẩm thực đêm cũng là không gian để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nghệ nhân, đầu bếp giới thiệu sản phẩm, kết nối, sáng tạo và mở rộng hoạt động kinh doanh. Thành phố định hướng từng bước xây dựng hệ sinh thái ẩm thực Hải Phòng hiện đại, chuyên nghiệp và số hóa; khuyến khích chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn.
Ngay sau nghi thức khai mạc, lãnh đạo thành phố, đại biểu tham quan không gian ẩm thực, thưởng thức và trải nghiệm các hoạt động quảng bá, biểu diễn từ 18h30 - 21h tại khu vực dải trung tâm, với 6 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sắc như: rươi Tứ Kỳ, bánh cuốn, các món Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, nem cua bể, trà cúc Hải Phòng và bánh đa cua...
Không gian phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm được tổ chức tại Dải vườn hoa Trung tâm và khu vực Nhà hát thành phố: Từ khu vực đường Quang Trung giao với ngã tư Mê Linh đến đường Trần Hưng Đạo giao với ngã tư cây xăng, kết nối với Quảng trường Nhà hát thành phố và Sân Cột cờ phía trước Nhà hát.
Không gian được tổ chức thành các khu vực chức năng, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật đường phố, tạo thành một tuyến trải nghiệm liên tục cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.
Các gian hàng ẩm thực, đặc sản và sản phẩm đặc trưng được bố trí tại ba khu vực: Sân Cột cờ phía trước Nhà hát thành phố; vỉa hè bám sát vườn hoa Quang Trung; vỉa hè bám sát vườn hoa khu vực đường Trần Hưng Đạo.
Tại các khu vực gian hàng kết hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu và tương tác với người dân, du khách, tạo các điểm dừng chân và trải nghiệm trong không gian đi bộ.
Quảng trường Nhà hát thành phố là khu vực dành cho các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp.
Khu vực Sân Cột cờ phía trước Nhà hát thành phố bố trí các gian hàng ẩm thực, đặc sản và sản phẩm phù hợp, đồng thời tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu và tương tác với người dân, du khách.
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