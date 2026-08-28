Hải Phòng khai mạc phố đi bộ, ẩm thực tại dải trung tâm thành phố

Tối 28/8, UBND TP Hải Phòng tổ chức khai mạc phố đi bộ , ẩm thực đêm Hải Phòng tại dải trung tâm thành phố, mở thêm không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, góp phần phát triển kinh tế ban đêm và tạo điểm nhấn mới cho du lịch thành phố.

Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn thành phố Cảng do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng biểu diễn, gồm: “Hải Phòng rực đỏ phượng bay”, “Hải Phòng ta”, hát múa “Hải Phòng tỏa sáng”.

Thành đoàn Hải Phòng, các cháu thiếu nhi, Hội Di sản Áo dài, các nghệ nhân, câu lạc bộ dân gian, đoàn múa lân và đại diện các gian hàng ẩm thực tạo không khí sôi động, mở đầu hành trình khám phá “Một phố - muôn hương vị”.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh, Hải Phòng là thành phố cảng biển, nơi giao thoa của nhiều vùng văn hóa, đồng thời sở hữu nền ẩm thực mang dấu ấn riêng: đậm đà, phóng khoáng, dân dã mà tinh tế; gần gũi nhưng đầy sức hấp dẫn.

Ẩm thực không chỉ tạo nên những món ăn ngon mà còn chứa đựng câu chuyện về đất và người “Đất Cảng Anh hùng- Xứ Đông văn hiến”; lưu giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phát huy giá trị ẩm thực vì vậy không đơn thuần đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân, du khách mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, thúc đẩy kinh tế ban đêm và quảng bá hình ảnh Hải Phòng.

Phố đi bộ, ẩm thực đêm cũng là không gian để doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nghệ nhân, đầu bếp giới thiệu sản phẩm, kết nối, sáng tạo và mở rộng hoạt động kinh doanh. Thành phố định hướng từng bước xây dựng hệ sinh thái ẩm thực Hải Phòng hiện đại, chuyên nghiệp và số hóa; khuyến khích chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn.

Đáng chú ý, bản đồ số ẩm thực tích hợp trên ứng dụng Smart Hải Phòng vừa ra mắt ngày 26/8 là một trong những tiện ích mới hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm thông tin và khám phá ẩm thực thành phố. Thành phố cũng cung cấp wifi miễn phí tại khu vực dải trung tâm và phố đi bộ, tạo thuận lợi cho việc sử dụng các tiện ích số và trải nghiệm nhịp sống về đêm.

Tại lễ khai mạc, các vị lãnh đạo thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức mở ra không gian phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

Ngay sau nghi thức khai mạc, lãnh đạo thành phố, đại biểu tham quan không gian ẩm thực, thưởng thức và trải nghiệm các hoạt động quảng bá, biểu diễn từ 18h30 - 21h tại khu vực dải trung tâm, với 6 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sắc như: rươi Tứ Kỳ, bánh cuốn, các món Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, nem cua bể, trà cúc Hải Phòng và bánh đa cua...

Hoạt động phố đi bộ, ẩm thực đêm và nghệ thuật đường phố tiếp tục diễn ra từ 18h - 24h vào các ngày thứ sáu và thứ bảy hằng tuần tại khu vực dải trung tâm và Nhà hát thành phố, từ 28/8 - 24/10. Điểm nhấn là hơn 30 gian hàng ẩm thực đặc trưng và sản phẩm OCOP của thành phố. Cùng với các món ăn ngon, du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố tại 3 không gian: sân khấu phía trước Nhà hát thành phố, tuyến đường Trần Hưng Đạo và tuyến đường Quang Trung.

Không gian phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm được tổ chức tại Dải vườn hoa Trung tâm và khu vực Nhà hát thành phố: Từ khu vực đường Quang Trung giao với ngã tư Mê Linh đến đường Trần Hưng Đạo giao với ngã tư cây xăng, kết nối với Quảng trường Nhà hát thành phố và Sân Cột cờ phía trước Nhà hát.

Không gian được tổ chức thành các khu vực chức năng, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật đường phố, tạo thành một tuyến trải nghiệm liên tục cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Các gian hàng ẩm thực, đặc sản và sản phẩm đặc trưng được bố trí tại ba khu vực: Sân Cột cờ phía trước Nhà hát thành phố; vỉa hè bám sát vườn hoa Quang Trung; vỉa hè bám sát vườn hoa khu vực đường Trần Hưng Đạo.

Tại các khu vực gian hàng kết hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu và tương tác với người dân, du khách, tạo các điểm dừng chân và trải nghiệm trong không gian đi bộ.

Quảng trường Nhà hát thành phố là khu vực dành cho các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp.

Khu vực Sân Cột cờ phía trước Nhà hát thành phố bố trí các gian hàng ẩm thực, đặc sản và sản phẩm phù hợp, đồng thời tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu và tương tác với người dân, du khách.