Tổng Giám đốc EVNHCMC: 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng' 2026

(VTC News) -

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) được vinh danh tại Lễ tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Thành tựu trong quản trị, điều hành và thúc đẩy đổi mới

Lễ tôn vinh nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Danh hiệu được trao cho ông Nguyễn Văn Thanh nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, hiện đại hóa và chuyển đổi số tại EVNHCMC.

Ông Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc EVNHCMC từ ngày 17/6/2020. Quá trình công tác qua nhiều vị trí giúp ông tích lũy kinh nghiệm quản lý đa lĩnh vực, tạo nền tảng để cùng tập thể lãnh đạo EVNHCMC điều hành Tổng công ty trước những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm cung cấp điện và đổi mới phương thức quản trị.

Trong vai trò Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Thanh cùng Ban lãnh đạo EVNHCMC xác định bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cao cho TP.HCM là nhiệm vụ xuyên suốt; đồng thời gắn công tác vận hành hệ thống điện với hiện đại hóa lưới điện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu được đặt ra là từng bước chuyển EVNHCMC từ doanh nghiệp điện lực truyền thống sang doanh nghiệp số, hướng tới doanh nghiệp thông minh, tiệm cận trình độ của các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực.

Hệ thống điều khiển, giám sát tập trung cho phép EVNHCMC theo dõi, điều khiển từ xa hệ thống lưới điện trên địa bàn TP.HCM từ một đầu mối, thể hiện năng lực vận hành của lưới điện thông minh.

Cùng với những kết quả nổi bật của doanh nghiệp, cá nhân ông Nguyễn Văn Thanh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tháng 8/2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, EVNHCMC cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc đột xuất trong ứng dụng công nghệ phát triển lưới điện thông minh, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho TP.HCM.

Danh hiệu ‘Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng’ năm 2026 ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Thanh trong công tác quản trị, điều hành và thúc đẩy đổi mới tại EVNHCMC. Những dấu ấn trong chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ cũng cho thấy hướng đi của EVNHCMC trong quá trình xây dựng doanh nghiệp hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển mới của TP.HCM.

Dấu ấn từ chuyển đổi số và lưới điện thông minh

Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh của EVNHCMC trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ sinh thái số của Tổng công ty từng bước kết nối các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ khách hàng và quản trị thông qua nhiều nền tảng hiện đại như SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), DMS (hệ thống quản lý lưới điện phân phối), OMS (hệ thống quản lý mất điện, sự cố), GIS (hệ thống thông tin địa lý), công tơ điện tử thông minh, ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), BI (hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ quản trị), BIM (mô hình thông tin công trình), trí tuệ nhân tạo (AI) và camera ứng dụng AI.

Trước thời điểm mở rộng địa bàn quản lý năm 2025, EVNHCMC đã vận hành 100% trạm biến áp 110kV theo mô hình không người trực; 100% lưới điện phân phối 22kV được tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa; toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa. Chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC năm 2024 xếp hạng 41/92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo - một dấu ấn nổi bật của EVNHCMC trong phát triển lưới điện thông minh sau khi mở rộng địa bàn quản lý.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, phạm vi quản lý của EVNHCMC tăng lên hơn 6.700 km², quy mô lưới điện tăng hơn 3,2 lần. Tổng công ty hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm.

Đầu năm 2026, EVNHCMC hoàn thành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo”, góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên đảo.