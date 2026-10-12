Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ doanh nhân chân chính, gỡ đến cùng khó khăn

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng và niềm tự hào trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng; hoạt động đầu tư, thương mại và xuất nhập khẩu tiếp tục có những bước tiến tích cực, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đặc biệt, những quyết sách chiến lược của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong cuộc cách mạng về sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, cải cách thể chế và khơi thông các nguồn lực phát triển. Nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính và các dự án tồn đọng từng bước được tháo gỡ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các Nghị quyết quan trọng, tiêu biểu như Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương III, khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, phát triển kinh tế biển, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc gia và khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước; qua đó đã tạo động lực để cộng đồng doanh nhân yên tâm đầu tư lâu dài, mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước.

Đề xuất về phát huy lợi thế cạnh tranh của từng vùng và địa phương, hình thành những cực tăng trưởng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, bà Lê Nữ Thuỳ Dương - Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings nêu ý kiến: “Theo chúng tôi, cần có sự định hướng và điều phối thống nhất giữa Trung ương và địa phương thông qua xây dựng chiến lược phát triển vùng gắn với chiến lược tổng thể quốc gia; quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch ngành của quốc gia gắn với thế mạnh của từng vùng miền, địa phương.

Bên cạnh đó, từng địa phương cần có kế hoạch và phương thức triển khai cụ thể trên cơ sở xác định rõ ngành kinh tế trọng tâm phù hợp với lợi thế và vai trò của mình để tối ưu các nguồn lực phát triển, góp phần xây dựng các hành lang kinh tế và thúc đẩy liên kết vùng; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chuyên ngành phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể của vùng, địa phương; góp phần hình thành các cực tăng trưởng của quốc gia và tạo hiệu ứng lan tỏa cho các vùng tiệm cận”.

Để thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước vào năm 2030 và năm 2045, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 5 năm tới, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng cần có nhóm giải pháp về nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh.

“Kiến nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho phép Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thành lập ngân hàng số chuyên biệt dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Chúng tôi khẳng định có thể huy động được vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng rất nhanh và nhiều hơn nữa; đồng thời khẳng định mô hình ngân hàng số sẽ trực tiếp giải quyết được vấn đề giảm lãi suất, giảm chi phí và khả năng cho vay tín chấp nhanh hơn tất cả các ngân hàng truyền thống khác.

Kiến nghị đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích phát triển các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi của công chúng, qua đó đa dạng hóa các chủ thể cung ứng dịch vụ tín dụng cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ”, ông Thân nói.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp gỡ các doanh nhân tiêu biểu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi tới các thế hệ doanh nhân trong nước, ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài đang đồng hành với Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, sau 40 năm Đổi mới, đội ngũ doanh nhân trưởng thành, gây dựng cơ nghiệp, tạo việc làm, đưa sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Trong thành tựu đất nước có những năm tháng chắt chiu, sáng tạo, vượt khó và tâm huyết của các đồng chí, các anh, các chị cùng người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn, những đóng góp thầm lặng trong giữ chữ tín, duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước; ghi nhận sự chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội. Giá trị lâu dài của sự nghiệp kinh doanh là để lại cho đất nước thêm tiềm lực và vị thế, cho người lao động thêm tri thức và kỹ năng, cho thế hệ sau thêm cơ hội và tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, GDP tăng 9,01%, sản xuất công nghiệp tăng 12,3%; gần 224 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, kết quả ấy thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân.

“Khu vực kinh tế trong nước mới chiếm 19,3% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, năng lực công nghệ, quản trị, liên kết còn hạn chế. Doanh nghiệp đầu chuỗi chưa tạo đủ đơn hàng, hỗ trợ kỹ thuật và cơ hội nâng cấp cho nhà cung cấp trong nước. Biến động địa chính trị, thương mại, giá năng lượng, tiêu chuẩn mới và công nghệ tiếp tục gây sức ép, đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao năng lực, Nhà nước kịp thời xử lý bất cập trong quy định và thực thi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ với những khó khăn, những tâm tư của doanh nghiệp.

“Đứng trước thực trạng đó, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Nhiều ý kiến phát biểu hôm nay rất hay, kiến nghị rất xác đáng, xuất phát từ thực tiễn.

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu, với những nội dung chưa thấy thuyết phục thì trao đổi lại, với tinh thần cầu thị, không bảo thủ. Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng”.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để nghị cần củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.

“Phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật, bảo vệ doanh nhân chân chính, cán bộ làm đúng pháp luật. Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên dự án sớm tạo năng lực sản xuất.

Liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất. Tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Xây dựng “Chiến lược thương hiệu quốc gia” với tầm nhìn dài hạn, bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp; tăng cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh; đặc biệt cần phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế.

Trong đó, doanh nghiệp cần làm chủ khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu. Hội nhập phải nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nhân cần theo sát thị trường, pháp luật, công nghệ, tận dụng hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ, thực hiện nghiêm cam kết; từng bước hình thành những thương hiệu có vị thế trên thị trường thế giới.

“Bồi đắp đạo đức kinh doanh, gắn phát triển doanh nghiệp với đời sống Nhân dân. Lấy tinh thần “ích quốc lợi dân”, chất lượng, chữ tín, công bằng và trách nhiệm xã hội làm nền tảng. Cổ vũ, bảo vệ làm giàu chính đáng, xử lý nghiêm gian lận, hành vi gây hại cho con người, môi trường, lợi ích quốc gia.

Doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế, gắn bó với cộng đồng. Người lao động phải hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tôi mong doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo. Đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức, thượng tôn pháp luật; bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính, có khát vọng cống hiến”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bà Lê Nữ Thuỳ Dương - Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Hội Nghị Trung ương 4, Khóa 14 vừa qua đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”. Theo đó, Đảng khuyến khích các đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ.

Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tạo điều kiện để người lao động có việc làm, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của Nhân dân, người lao động với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam. Đến năm 2045, khi đất nước tròn một thế kỷ độc lập, chúng ta mong tự hào về một Việt Nam phát triển, với những doanh nghiệp vững mạnh do các thế hệ doanh nhân hôm nay góp công gây dựng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nhân sẽ đóng góp xứng đáng vào tương lai ấy.

Việt Cường/VOV