Doanh nhân Lào Cai ghi dấu ấn tại giải thưởng Cúp Thánh Gióng 2026

(VTC News) -

Hai đại diện lọt vào danh sách 100 lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc gồm ông Bùi Minh Lực, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình Minh và ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch HĐQT Toyota Lào Cai (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh).

Sự hiện diện của hai gương mặt tiêu biểu tại giải thưởng cấp quốc gia ghi nhận bước chuyển mình của kinh tế vùng biên. Từ địa bàn miền núi phía Bắc, các doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới phân phối, dịch vụ ra nhiều tỉnh, thành, tạo việc làm cho hàng vạn lao động và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, cả hai đại diện đều duy trì các hoạt động an sinh xã hội, từ quỹ khuyến học đến nguồn lực hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ.

Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của các doanh nghiệp Lào Cai trong việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đóng góp cho kinh tế địa phương.