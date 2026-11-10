Hai nhà máy lọc dầu chạy quá công suất, Việt Nam vượt cú sốc giá dầu thế giới

(VTC News) -

Tại Diễn đàn An ninh năng lượng Quốc gia thường niên và công bố Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026 sáng 10/11, Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khai thác 6,652 triệu tấn dầu và condensate, bằng 115% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng khí đưa về bờ đạt 4,792 tỷ m³, bằng 120% kế hoạch.

Cả năm, sản lượng dầu và condensate dự kiến đạt 8,86 triệu tấn, vượt kế hoạch khoảng 1 triệu tấn.

Để đảm bảo nguồn cung trong nước, hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn phải chạy vượt công suất. (Ảnh: Nhà máy lọc dầu Dung Quất).

Ở khâu chế biến, hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn sản xuất khoảng 12,1 triệu tấn xăng dầu trong 9 tháng. Trong đó, Dung Quất đạt khoảng 5,6 triệu tấn, tương đương 123% công suất thiết kế quy đổi; Nghi Sơn đạt khoảng 6,5 triệu tấn, tương đương 112%.

Để ứng phó nguy cơ gián đoạn nguyên liệu, Dung Quất chuẩn bị bổ sung khoảng 2,3 triệu thùng dầu thô. Nghi Sơn mở rộng danh sách nhà cung cấp, đa dạng hóa nguồn dầu thô, thu xếp thêm nguyên liệu trung gian và giảm sản xuất sản phẩm hóa dầu để tăng sản lượng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, nguồn dầu thô và nguyên liệu phục vụ sản xuất trong các tháng còn lại cơ bản được bảo đảm.

Giá xăng trong nước có thời điểm bằng 63% thế giới

Năm 2026, giá dầu Brent có thời điểm tăng lên 118,35 USD/thùng. Trong nước, giá dầu diesel từng lên 44.788 đồng/lít ngày 3/4, xăng RON95-III đạt đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 24/3.

Tuy nhiên, đến ngày 26/10, giá xăng bán lẻ trong nước chỉ bằng khoảng 63% mức bình quân thế giới. Theo báo cáo, từ đầu năm, Nhà nước đã dành hơn 64.000 tỷ đồng cho các chính sách giảm thuế, phí xăng dầu và tạm ứng Quỹ bình ổn giá nhằm hạn chế tác động của biến động năng lượng.

Hai nhà máy lọc dầu của Việt Nam vận hành vượt công suất để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu.

Cùng với đó, các thương nhân đầu mối được yêu cầu đa dạng hóa nguồn hàng, tăng nhập khẩu xăng dầu thành phẩm. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu được đưa về 0% từ ngày 9/3/2026, tạo điều kiện mở rộng nguồn nhập từ châu Phi, Mỹ và Đông Nam Á.

Không chỉ xăng dầu, nguồn than và khí phục vụ sản xuất điện cũng được bảo đảm theo kế hoạch. Trong 9 tháng, các nhà máy nhiệt điện được cung cấp đủ nhiên liệu theo phương án huy động của hệ thống điện quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, để nâng cao khả năng ứng phó với biến động nguồn cung, Việt Nam cần đầu tư thêm hệ thống kho dự trữ quốc gia và thương mại, bảo đảm có lượng hàng thực tế đủ lớn khi thị trường quốc tế gián đoạn.

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu dự trữ xăng dầu khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030. Tuy nhiên, tổng lượng dự trữ hiện mới tương đương khoảng 60 ngày.

Vì thế, trong giai đoạn 2027-2030, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dự kiến được nâng cấp, mở rộng công suất chế biến từ 148.000 lên 171.000 thùng dầu/ngày, vận hành năm 2028. Bộ Công Thương cũng định hướng đầu tư kho dự trữ dầu thô tại Nghi Sơn, Dung Quất và xem xét địa điểm Long Sơn.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng trong nước có thời điểm bằng 63% thế giới.

Cùng với đó là kế hoạch nâng công suất các nhà máy ethanol, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và mở rộng kho LNG Thị Vải từ 1 triệu lên 3 triệu tấn/năm.

Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nâng sản lượng khí lên khoảng 12 tỷ m³, sản lượng than trong nước lên khoảng 48,1 triệu tấn, đồng thời đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và tăng năng lực dự trữ.