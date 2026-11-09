Lý do thiếu hụt xăng cục bộ ở Phú Quốc

(VTC News) -

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phú Quốc (tỉnh An Giang) tình trạng thiếu hụt xăng tại một số kho xảy ra từ chiều tối 8/11 với 4 cửa hàng báo hết xăng E10.

Hai nhà cung ứng cho biết do số lượng đăng ký của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho ngày thứ Bảy, Chủ nhật với số lượng ít hơn so với ngày thường nên nhà cung ứng đã cung cấp đủ số lượng cho các cửa hàng theo nhu cầu đăng ký.

Đến chiều 8/11, 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu báo hết xăng, nhà cung ứng không cung ứng được vì Chủ nhật không xuất kho được, phải chờ sáng thứ Hai. Đến trưa 9/11, nguồn cung ứng xăng dầu tại Phú Quốc đã cơ bản đảm bảo.

Nhiều người chờ đổ xăng tại Phú Quốc sáng 9/11. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông tại Phú Quốc (DDS), do nhu cầu tăng cao nên số lượng thứ Bảy và Chủ nhật cung ứng trên 200%. Vì vậy, 4 cửa hàng sẽ thiếu hụt xăng từ khoảng 14-18h ngày 9/11.

Trong thời gian chờ nguồn hàng bổ sung, Công ty KTC sẽ hỗ trợ cung ứng xăng cho các cửa hàng trực thuộc DDS nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ, hạn chế tối đa việc các cửa hàng phải tạm ngừng bán hàng, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn đặc khu.

Cũng theo báo cáo, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị Phú Quốc nêu các giải pháp để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn xăng dầu trong thời gian tới.

Cụ thể, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, cam kết chủ động xây dựng kế hoạch nhập hàng, dự trữ và phân phối xăng dầu đủ cung cho các cửa hàng xăng dầu với số lượng đã đăng ký. Đồng thời, đảm bảo lượng xăng dầu dự trữ bắt buộc theo quy định. Đặc biệt, các đầu mối, thương nhân kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, yêu cầu cam kết đăng ký đảm bảo số lượng bảo đảm nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, đóng cửa hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về tình hình xăng dầu và nguồn cung của các nhà cung ứng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi đầu 2 cơ, găm hàng, bán hàng không đúng quy định hoặc tự ý ngừng bán hàng.

Trước đó, sáng 9/11, một số cây xăng ở khu vực Dương Đông (Đặc khu Phú Quốc) đã treo thông báo “hết xăng, còn dầu”. Không mua được xăng, một số người phải đẩy xe về nhà.

Một nam công nhân ở Hàm Ninh cho biết đã chạy 15 km đến trung tâm Dương Đông nhưng không đổ được xăng dù dọc đường có nhất 4 cây xăng nhưng tất cả đều “hết xăng, còn dầu”. Đến cây xăng trên đường Hùng Vương, người này đợi gần nửa giờ mới đổ được đầy bình xăng xe máy.

Do còn xăng nên trạm nhiên liệu trên đường Hùng Vương của Phú Quốc có hàng trăm người dân chờ đến lượt đổ xăng.

Khi thấy quá nhiều người đứng chờ khi nguồn nhiên liệu cạn dần, các nhân viên của cây xăng đã quyết định cho mọi người chia sẻ cùng nhau bằng cách chỉ đổ 50.000 đồng/xe máy. Khi nguồn cung trở lại bình thường, cây xăng sẽ bán bình thường trở lại.