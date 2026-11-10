Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Giảm mạnh, dầu Brent thấp nhất 2 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 10/11 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạn chế các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Đáng chú ý, giá dầu Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Trong tuần trước, mặt hàng này đã mất 17% giá trị, ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép từ những tín hiệu tích cực liên quan đến triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran, làm dịu lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng Washington tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển. Tuy nhiên, tình hình khu vực vẫn căng thẳng khi hai bên tiếp tục cáo buộc nhau gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.

Ngày 9/11, Tổng thống Donald Trump gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng. Qatar hiện tiếp tục đóng vai trò trung gian, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và điều kiện chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định các cuộc đàm phán với Iran chưa đạt tiến triển và chưa có dấu hiệu đột phá trong thời gian gần.

Không chỉ chịu tác động từ yếu tố địa chính trị, giá dầu còn chịu sức ép từ triển vọng cung cầu. Theo báo cáo ngày 9/11 của Morgan Stanley, giá dầu Brent giao ngay đã giảm xuống mức chiết khấu so với hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu trên thị trường dầu vật chất có dấu hiệu chững lại.

Một số nhà phân tích nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu quay trở lại tình trạng dư cung do nhu cầu suy yếu. JPMorgan ước tính lượng dầu dư thừa trên thị trường đạt khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2026.

Biến động giá dầu thế giới tuần qua. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Trong khi đó, khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong tháng 10, lên 22,87 triệu thùng/ngày. Mức tăng chủ yếu đến từ Saudi Arabia, Kuwait và Iraq, bất chấp những hạn chế xuất khẩu vẫn còn tồn tại.

Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực giảm giá đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.