Hai cha con bị sét đánh tử vong khi bắt cá ngoài đồng ở An Giang

(VTC News) -

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 14/10, ông Trần Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang), cho biết đã cử cán bộ đoàn thể kết hợp với chính quyền cơ sở đến nhà ông T.N.T. (51 tuổi, ngụ ấp Thạnh An 2) để động viên, thăm hỏi gia đình có 2 người bị sét đánh tử vong. Ngoài ông T., nạn nhân còn lại là người con trai 22 tuổi.

Theo ông Giang, sự việc xảy ra ngày 13/10, tại địa bàn kênh 10, xã Tân Hiệp. Lúc đó, cha con ông T. đang ngoài đồng. Đây là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, cha con ông T. đánh cá, bắt ốc. Lúc này, trên địa bàn có mưa nhỏ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mây đối lưu gây mưa trong những ngày qua. Đơn vị này khuyến cáo người dân chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc và sét, có thể đe dọa tính mạng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống.