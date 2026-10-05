Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An

Ngày 5/10, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, 50 con lợn của một hộ dân trên địa bàn vừa bị sét đánh chết, gây thiệt hại lớn.

Đàn heo thịt bị sét đánh chết. Ảnh: D.H

Trước đó, khoảng 18h ngày 4/10, tại thôn Tùng Phúc (xã Bích Hào) xảy ra mưa giông kèm sét. Sét đánh trúng khu vực chuồng trại của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi) khiến đàn lợn thịt chết toàn bộ.

Theo ông Kinh, đàn lợn được gia đình nuôi gần 4 tháng, tổng trọng lượng hơn 5,5 tấn. Với giá lợn hơi 57.000 đồng/kg, ông Kinh ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

“Gia đình đang mừng vì đàn lợn sắp được xuất bán, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy”, ông Kinh chia sẻ.

Gia đình ông Kinh đã có gần 9 năm nuôi lợn nhưng đây là lần đầu tiên chịu thiệt hại lớn do thiên tai.