Người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

(VTC News) -

Khoảng 11h52 ngày 25/9, tại vòng xuyến giao giữa đường Trường Thi - Nguyễn Phong Sắc (thường gọi vòng xuyến Hải quan), phường Trường Vinh, Nghệ An, một phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị sét đánh.

Video sét đánh người phụ nữ đi xe máy ở Nghệ An

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực đang có mưa. Khi người phụ nữ điều khiển xe máy vào vòng xuyến, một tia sét đánh xuống ngay gần vị trí xe, lóe sáng kèm tia lửa. Người phụ nữ lập tức ngã xuống đường.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đến hỗ trợ và đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Rất may, sau khi được cấp cứu, người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch.

Người dân đưa người phụ nữ bị sét đánh đi cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó, ngày 20/8 tại xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) cũng xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong.

Hai nạn nhân đi trên một phương tiện mang biển kiểm soát ngoại tỉnh, chở theo thùng xốp để buôn bán thủy hải sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những người này không phải người địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Rạng Đông đang khẩn trương xác minh danh tính, đồng thời tìm kiếm người thân của hai nạn nhân để thông báo về vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xã Rạng Đông xuất hiện mưa giông. Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc xảy ra bất ngờ.