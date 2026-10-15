Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thu hồi đất phải gắn với tái định cư, sinh kế

Chiều nay (15/10), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã nghe đại diện lãnh đạo thành phố báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô 9 tháng qua và những giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026; Đánh giá bước đầu tình hình cụ thể hóa các thẩm quyền được giao trong Luật Thủ đô và những đề xuất, kiến nghị của Thành phố với kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, qua cuộc tiếp xúc cử tri ngày 27/9 vừa qua và các ý kiến đã được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp cho thấy cử tri rất tin tưởng và ủng hộ các quyết sách, những chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước; đồng thời mong những kết quả thực hiện rõ hơn trong đời sống của nhân dân, cử tri thủ đô Hà Nội.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách để những quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật. Những điểm giao thoa giữa các luật, giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ. Đồng thời phải nâng cao chất lượng lập pháp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc này rất quan trọng, nhất là đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, cho kinh doanh; đồng thời phải đảm bảo công bằng, quản lý chặt chẽ nguồn lực công.

“Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp và đối thoại từ sớm để giúp cho hạn chế những tranh chấp về sau. Phải xuất phát từ đúng cuộc sống của người dân chúng ta để ra chính sách. Tháo gỡ những dự án tồn đọng cũng phải phân loại nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên; không hợp thức hóa các sai phạm; không chuyển thiệt hại sang người không có lỗi. Phát triển nhà ở phải rất chú trọng đến nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả, kể cả nhà ở xã hội, nhà cho thuê dài hạn. Doanh nghiệp đầu tư lâu dài cần có quyền về tài sản cần được bảo vệ và các chính sách được thực thi nhất quán. Khi sửa những quy định này phải tính toán đến chi phí tuân thủ và có những phương án chuyển tiếp. Chúng ta đứng cả về hai phía thì mới khuyến khích được các doanh nghiệp xây nhà cho thuê”.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đối với các dự án liên quan đến y tế, bảo hiểm, giáo dục, an toàn thực phẩm phải được xem xét từ nhu cầu của người được thụ hưởng. Quyền lợi bảo hiểm cần đi cùng với những khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính sách học tập cần có trường lớp, giáo viên đáp ứng; quản lý an toàn thực phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, rõ trách nhiệm, nhất là bữa ăn học đường. Những chính sách có liên quan hiệu lực khác nhau phải được xử lý công bằng trong thời gian chuyển tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tất cả các quyết định về kế hoạch ngân sách để phục vụ tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Phải phát huy vai trò Thủ đô, phải từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung, pháp luật chung. Đồng thời tiếp tục giám sát kết quả theo dõi việc thực hiện cam kết với cử tri. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề cao trách nhiệm của đoàn và của từng đại biểu đối với những vấn đề của Thủ đô; thiết kế chính sách, quyết định những vấn đề lớn để phát triển của Thủ đô, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện góp phần đáp ứng nhu cầu mọi mặt của người dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung, nhất là những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nâng cao đời sống của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc thực tiễn của thành phố để phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các sở, ngành thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn nữa những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm; tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn và quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.