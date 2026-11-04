Man Utd lội ngược dòng không tưởng ở Cúp C1 châu Âu

(VTC News) -

● Cúp C1 châu Âu Man Utd 3 - 2 AS Roma Bruno (58’) Cunha (83’, 86’) KẾT THÚC Soule (11’) Malen (18’) Thống kê trận đấu

Man Utd trở lại đấu trường Champions League với tâm trạng trĩu nặng sau thất bại bạc nhược 0-2 trước Chelsea. Đội khách AS Roma nhanh chóng tận dụng cuộc khủng hoang của thầy trò HLV Michael Carrick. Họ chủ động dâng cao đội hình, gây áp lực với hậu vệ chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 11, Diogo Dalot mải mê dâng cao tấn công mà không phòng ngự. Soule thoải mái nhận bóng trước khi dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho đại diện Italy. Chỉ 7 phút sau, vẫn là Dalot mắc lỗi, Heaven để bóng chạm tay sau nỗ lực truy cản đối phương. Donyell Malen sút phạt đền thành công nâng tỉ số lên 2-0.

Matheus Cunha là người hùng của Man Utd.

Thời điểm này, nhiều người lại nghĩ về một thất bại nữa cho Quỷ đỏ. Quả thật, Bruno Fernandes và đồng đội thi đấu rất bế tắc, không có bất kì pha bóng nào có thể tiếp cận khung thành của AS Roma. Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Soule tiếp tục sút xa rất nguy hiểm và suýt chút nữa mang về bàn thắng thứ 3 cho các vị khách.

Nhưng cầu thủ người Argentina sẽ rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ của mình bởi hiệp 2 là lúc Man Utd vùng lên mạnh mẽ. Phút 56, Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm và phạt đền dành cho Man Utd. Bruno Fernande không thắng được thủ môn Vasquez trên chấm 11 mét nhưng trọng tài yêu cầu anh đá lại do 1 cầu thủ Roma đã lao vào vòng cấm sai quy định.

Bruno ghi bàn trong lần thứ 2 đá phạt đền. Đây chính là khởi đầu cho màn lội ngược dòng khó tin của Man Utd. Phút 83, Balerdi phá bóng hụt, Matheus Cunha nhanh chóng xử lý gọn gàng và dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 2-2 cho Man Utd.

Chỉ 3 phút sau, từ đường chuyền tuyệt vời của Lacey, Cunha khống chế bóng rất hay và tung cú sút uy lực ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd.

Đội hình ra sân: