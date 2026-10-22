Manchester United đại loạn

Manchester United đang rơi tự do. Trận thua Como 1-4 tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League không chỉ kéo dài chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng mà còn đẩy những rạn nứt trong nội bộ lên mức báo động.

Khi huấn luyện viên Michael Carrick chỉ trích học trò thiếu nỗ lực, đội trưởng Bruno Fernandes công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật, vấn đề của Quỷ đỏ rõ ràng không còn nằm ở một kết quả đơn lẻ.

MU vẫn chưa thắng trong 7 trận gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Từ khủng hoảng thành tích đến khủng hoảng niềm tin

Man Utd thủng lưới ngay phút thứ hai trước Como. Nico Paz mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt, rồi hoàn tất cú đúp sau giờ nghỉ. Tasos Douvikas và Jacobo Ramon lần lượt lập công, trước khi Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ cho Man Utd.

Tỷ số 1-4 là một trong những thất bại nặng nề nhất của Man Utd tại đấu trường châu Âu. Đội bóng chưa thắng trận nào trong 7 lần ra sân gần nhất, đồng thời chỉ có 2 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Đáng lo hơn cả là cách Man Utd thất bại. Đội bóng thi đấu thiếu sức sống, để đối thủ kiểm soát thế trận và không cho thấy phản ứng đủ mạnh khi bị dẫn bàn. Nhiều cổ động viên đội khách rời sân Giuseppe Sinigaglia trước tiếng còi mãn cuộc. Những người ít ỏi còn ở lại chứng kiến Carrick tiến đến khán đài gần như trống không để xin lỗi.

Bruno Fernandes lên tiếng về chiến thuật của HLV Carrick. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh ấy gợi lại trận thua Watford 1-4 hồi tháng 11/2021, trận đấu cuối cùng của Ole Gunnar Solskjaer trên cương vị HLV Man Utd. Khi đó, Solskjaer cũng giơ tay xin lỗi người hâm mộ trước khi bị sa thải vào sáng hôm sau. Sự tương đồng ấy khiến tương lai của Carrick càng trở nên bấp bênh.

Carrick nhận hoàn toàn trách nhiệm về màn trình diễn trước Como. Tuy nhiên, ông không giấu sự thất vọng với các cầu thủ. “Dù bạn sử dụng chiến thuật nào, nếu không chạy, không di chuyển lên phía trước và cũng không lùi về, bạn sẽ không thể giành chiến thắng”, Carrick tuyên bố.

Phát biểu này chạm đúng một vấn đề Man Utd bị chỉ trích suốt mùa giải: cường độ hoạt động và khả năng duy trì áp lực. Nhưng khi HLV phải công khai nhắc nhở cầu thủ về yêu cầu cơ bản nhất của bóng đá đỉnh cao, câu hỏi đặt ra là liệu phòng thay đồ còn vận hành như một tập thể thống nhất.

Carrick và Bruno Fernandes đối đầu, ai mới là vấn đề?

Nếu Carrick muốn các học trò chịu trách nhiệm về tinh thần thi đấu, Bruno Fernandes lại hướng sự chú ý sang cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện. Đội trưởng Man Utd cho rằng việc không áp sát đối thủ theo kiểu một đối một đã tạo điều kiện để Como triển khai bóng và lấy lại sự tự tin. Anh cũng nhấn mạnh đội bóng cần dũng cảm hơn, chủ động gây áp lực từ tuyến trên thay vì chờ đối thủ mắc sai lầm.

Đây không đơn thuần là bất đồng về chiến thuật. Khi một đội trưởng công khai nêu những hạn chế trong cách vận hành của HLV, khoảng cách giữa ban huấn luyện và cầu thủ trở thành vấn đề đáng quan tâm. Những phát biểu của anh cho thấy cách tiếp cận hiện tại chưa thuyết phục được tất cả thành viên trong đội.

Việc các cầu thủ và HLV công khai chỉ trích lẫn nhau cho thấy Man Utd đang rối ren. (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng càng đáng chú ý khi Fernandes bị thay ra ở phút 67. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lắc đầu đầy thất vọng. Carrick cũng không có động thái chào hỏi anh khi cầu thủ này rời sân.

Trước đó, Lisandro Martinez đã gây tranh cãi khi công khai chất vấn chính sách tuyển dụng của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox sau thất bại trước Atletico Madrid. Trung vệ người Argentina sau đó xin lỗi về thời điểm đưa ra phát ngôn, nhưng tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh MU chuẩn bị cải tổ hàng thủ.

Những tiếng nói bất mãn xuất hiện công khai liên tiếp cho thấy vấn đề của Man Utd không chỉ nằm ở một HLV hay vài cá nhân. Đội bóng đang thiếu sự đồng thuận từ chiến thuật, nhân sự đến tinh thần thi đấu.

Carrick từng giúp Man Utd giành 12 chiến thắng trong 17 trận ở cuối mùa trước. Thành tích đó cho thấy ông không hoàn toàn thiếu năng lực. Tuy nhiên, khởi đầu hiện tại đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng duy trì phong độ và kiểm soát phòng thay đồ của nhà cầm quân 45 tuổi.

Man Utd sẽ tiếp đón Bournemouth vào Chủ nhật. Đây có thể là cơ hội để Carrick tìm kiếm phản ứng tích cực, nhưng cũng là bài kiểm tra về khả năng đoàn kết của toàn đội. Nếu tiếp tục chơi thiếu sức sống, “Quỷ đỏ” sẽ khó thuyết phục người hâm mộ rằng đây chỉ là giai đoạn sa sút nhất thời. Điều đáng sợ nhất lúc này không phải thất bại trước Como, mà là cảm giác tất cả có còn cùng nhìn về một hướng?