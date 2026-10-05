Man City phù phép hơn 1 tỷ USD 'tài trợ trá hình' thế nào?

(VTC News) -

Trong gần một thập kỷ, Man City bị Ủy ban Độc lập của Premier League xác định đã sử dụng cơ chế “tài trợ trá hình”, biến hàng trăm triệu bảng từ chủ sở hữu thành doanh thu thương mại trên sổ sách. Tổng số tiền bị cho là được “ngụy trang” theo cách này lên tới hơn 830 triệu bảng, bên cạnh hàng loạt hợp đồng tài trợ, đối tác thương mại sau đó bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch và hoạt động thực tế.

Man City lách luật thế nào?

Theo ESPN, chủ sở hữu Man City đã thổi phồng một cách giả tạo 830 triệu bảng Anh (1,08 tỷ USD) doanh thu thương mại của CLB trong giai đoạn 2009-2018, theo kết luận của Ủy ban Độc lập trong phiên điều trần của Premier League về 115 cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính.

CLB thuộc sở hữu của Hoàng gia Abu Dhabi bị Ủy ban kết luận vi phạm phần lớn các cáo buộc. Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho biết Man City đã “vi phạm có hệ thống các quy định của Premier League trong gần một thập kỷ”.

Trong bản kết luận bằng văn bản giải thích phán quyết, Ủy ban xác định Man City đã sử dụng một “Cơ chế tài trợ trá hình” (Disguised Funding Scheme), qua đó cho phép chủ sở hữu trực tiếp cấp tiền cho đội bóng và làm tăng đáng kể doanh thu thương mại được ghi nhận trên thực tế.

Man City bị xác định đã sử dụng một “Cơ chế tài trợ trá hình”

Trong mùa giải 2017-18, mùa thứ hai Pep Guardiola dẫn dắt Man City, CLB ghi nhận 145,73 triệu bảng (192,4 triệu USD) doanh thu thương mại. Tuy nhiên, chỉ 11 triệu bảng (14,5 triệu USD) do các nhà tài trợ chi trả, trong khi 134,73 triệu bảng (178 triệu USD) còn lại được chủ sở hữu rót vào. Điều này vi phạm các quy định của Premier League.

Trong giai đoạn 2009-2018, Man City khai báo tổng cộng 949,94 triệu bảng (1,25 tỷ USD) doanh thu thương mại từ các nhà tài trợ Abu Dhabi, nhưng chỉ 119,25 triệu bảng (157 triệu USD) trong số đó thực sự được các nhà tài trợ thanh toán.

Tổng cộng 830,39 triệu bảng (1,08 tỷ USD) dưới dạng cái gọi là “Tagged Sums” đã được Abu Dhabi United Group (ADUG), pháp nhân được Abu Dhabi sử dụng để sở hữu CLB, chuyển cho Man City.

Trong 9 năm này, Man City giành 3 chức vô địch Premier League, đồng thời ký hợp đồng với nhiều ngôi sao như Carlos Tevez, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne và David Silva, cũng như bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV vào năm 2016.

Các bằng chứng khác cho thấy một “khoản thiếu hụt” 9,9 triệu bảng (13 triệu USD) trong sổ sách của CLB đã được “lấp vào” nhằm tránh việc không tuân thủ các quy định trong mùa giải 2012-13.

Bản kết luận bằng văn bản nêu rõ về chiêu trò của Man City: “Chỉ trong vài ngày, mà không cần các nhà tài trợ Abu Dhabi được tiếp cận trước, một số thỏa thuận tài trợ Abu Dhabi được sửa đổi đã được lập ra. Những thỏa thuận này được cho là phản ánh việc một số nhà tài trợ Abu Dhabi ‘đồng ý’ tăng các khoản phí tài trợ được ghi nhận, trả tiền thưởng cho những sự kiện đã diễn ra trước đó và chi trả cho một chuyến du đấu tại Mỹ”.

“Công ty ma” đáng ngờ từng xuất hiện trên Xôi Lạc TV

Theo Mirror Football, Man City công bố hợp tác với một đối tác vào tháng 7/2022 là một công ty cá độ. Man City giới thiệu đây là đối tác cá cược nhằm giúp CLB mở rộng lượng người hâm mộ tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, bài điều tra của Mirror Football, dựa một phần trên thông tin từ trang Josimar, cho rằng đối tác của Man City có nhiều điểm bất thường về lịch sử hoạt động, nhân sự và dấu vết kinh doanh. Đến năm 2025, trang Josimar cho biết đối tác này của Man City đã rút khỏi Anh.

Thông tin được Mirror Football đưa ra vào thời điểm Man City công bố mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong năm tài chính 2021/22. Tuy nhiên, Man City khi đó vẫn đang bị Premier League điều tra về những cáo buộc liên quan đến bất thường tài chính, trong đó có cáo buộc về các hợp đồng tư vấn giả, việc “ngụy trang khoản đầu tư” thông qua các hợp đồng tài trợ, cũng như vi phạm các quy định liên quan đến việc ký hợp đồng với cầu thủ chưa đủ tuổi.

Đặc biệt hơn cả, tới năm 2026, đối tác cá cược này bị phát hiện có liên quan tới trang web phát sóng lậu bóng đá bị triệt phá ở Việt Nam là Xôi Lạc TV (90 phút TV). Tên của hãng cá cược thường xuyên được các đối tượng nhắc đến, gắn với Man City trong các chương trình phát sóng trái phép trận đấu, vi phạm bản quyền.

Đối tác của Man City có nhiều vấn đề

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 1/1/2025 đến 5/2/2026, hệ thống các web của dự án 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng, trong đó có đối tác của Man City. Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống 90 Phút đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Một cuộc điều tra của Mail on Sunday vào tháng 11/2022 đã phát hiện một loạt điểm bất thường xung quanh thỏa thuận hợp tác cá cược khu vực tại châu Á giữa Man City và đối tác nói trên.

Cuộc điều tra đặt câu hỏi về một video quảng bá của đối tác này có sự xuất hiện của Teddy Sheringham, cựu tiền đạo đội tuyển Anh. Video cho thấy một buổi lễ ký kết được cho là chính thức, với sự tham gia của một phụ nữ mà theo bài điều tra thực tế là một người mẫu và không giữ vai trò nào tại công ty.

Bài điều tra cũng cho biết một hồ sơ LinkedIn của người tự nhận là đồng sáng lập kiêm CEO của đơn vị đối tác nói trên, đã bị xóa sau khi phát hiện ảnh đại diện của người này là một ảnh có sẵn trên mạng và được cho là đã được sử dụng rộng rãi trên Internet.

Mail on Sunday cho biết họ không thể xác định được địa chỉ trụ sở hoặc số điện thoại của đối tác này. Theo Mail on Sunday, Man City chuyển các câu hỏi liên quan đến đối tác của mình cho công ty tiếp thị QOO Global tại Dubai và CEO của công ty này là Jet Zhu, người được cho là phát ngôn viên của đối tác phía Man City. Tuy nhiên, ông Zhu từ chối trả lời.

Dù đối tác trên của Man City đã rời khỏi Anh gần 1 năm nhưng mới đây, Telegraph đã nhắc lại đối tác này trong bài viết về những thương vụ hợp tác gây tò mò của đội bóng chủ sân Etihad kể từ năm 2018.

Một trường hợp khác là Wega, đối tác thanh toán của Man City từ năm 2015.

Tháng 1/2022, nền tảng điều tra tài chính bóng đá Off The Pitch đưa tin công ty này dường như không có nhân viên có thể xác định, không có sản phẩm đang được cung cấp và chỉ có tài sản dưới 1.300 bảng. Wega hiện không còn nằm trong danh sách đối tác của Man City. Trang Off The Pitch cho biết Man City không trả lời những câu hỏi mà họ đặt ra về Wega.