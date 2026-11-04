HLV Carrick tiết lộ bí quyết giúp Man Utd ngược dòng không tưởng

(VTC News) -

Sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Manchester United giành chiến thắng 3-2 trước AS Roma trên sân Old Trafford, thuộc lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026-2027 (Cúp C1 châu Âu). Đội chủ nhà bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp một nhưng ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp hai để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick tiết lộ ông đã yêu cầu các học trò giữ tinh thần tích cực và tin tưởng vào khả năng xoay chuyển tình thế, bất chấp việc đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn.

“Trong giờ nghỉ, tôi nói với các cầu thủ rằng họ cần giữ tinh thần tích cực. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra tại đây. Tôi đã chứng kiến điều đó rất nhiều lần trong suốt những năm qua. Chúng tôi chỉ cần một điều gì đó diễn ra thuận lợi để xoay chuyển tình thế”, Carrick chia sẻ.

HLV Michael Carrick. (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân người Anh thừa nhận Man Utd nhập cuộc không quá tệ nhưng những sai lầm cá nhân khiến đội bóng nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Ông cho rằng chuỗi kết quả thất vọng trước đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ.

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn bởi Roma mới chỉ thua một trận từ đầu mùa. Họ là đội bóng rất mạnh. Chúng tôi khởi đầu tương đối ổn, nhưng rồi bàn thua bất ngờ xuất hiện. Các cầu thủ có phần lo lắng và đôi lúc thiếu bình tĩnh”, Carrick nhận xét.

Man Utd để Matias Soule mở tỷ số ngay phút 11, trước khi Donyell Malen nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền ở phút 18. Bầu không khí tại Old Trafford càng trở nên căng thẳng khi hàng nghìn cổ động viên phản đối giới chủ câu lạc bộ. Trận đấu thậm chí phải tạm gián đoạn ở phút 21 do người hâm mộ ném hàng loạt quả bóng nỉ xuống mặt sân.

Tuy nhiên, Carrick không để những diễn biến bên ngoài ảnh hưởng đến thông điệp dành cho các học trò. Trong giờ nghỉ, ông tập trung khích lệ tinh thần và yêu cầu toàn đội chủ động hơn khi trở lại sân.

Tiền vệ Kobbie Mainoo tiết lộ HLV Carrick đã chỉ ra vấn đề lớn nhất trong cách chơi của Man Utd ở hiệp một là phản ứng quá chậm khi mất bóng và thiếu sự chủ động.

“Chúng tôi cần một cú hích để tỉnh táo trở lại. Chúng tôi đã chơi khá thụ động, chủ yếu phản ứng theo những gì đối thủ làm. Khi mất bóng, chúng tôi không phản ứng nhanh như lẽ ra phải làm. HLV đã nhấn mạnh rất rõ rằng chúng tôi cần chủ động hơn và tự mình nắm quyền kiểm soát trận đấu”, Mainoo cho biết.

Man Utd ngược dòng đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2. (Ảnh: Reuters)

Những điều chỉnh về tinh thần và cách tiếp cận trận đấu nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 58, Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền ở lần đá lại, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Man Utd sau đó liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Roma.

Phút 83, Matheus Cunha tận dụng sai lầm của Leandro Balerdi để ghi bàn gỡ hòa. Chỉ ba phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công từ đường chuyền của Shea Lacey, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 cho đội chủ nhà.

“Trong hiệp hai, các cầu thủ đã chơi tuyệt vời. Họ không ngừng nỗ lực, không để sự thất vọng ảnh hưởng đến mình và cuối cùng nhận được chính xác những gì xứng đáng”, Carrick nhấn mạnh.

HLV 45 tuổi cũng dành lời khen cho bầu không khí tại Old Trafford, cho rằng sự cổ vũ của người hâm mộ là yếu tố quan trọng giúp Man Utd vượt qua thời điểm khó khăn.

“Bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, dù mọi thứ có vẻ khó khăn đến đâu, người hâm mộ vẫn luôn khao khát được cổ vũ đội bóng. Chúng tôi đã mang đến cho họ lý do để làm điều đó. Có những cơ hội bị bỏ lỡ khiến bạn nghĩ rằng thêm một cơ hội nữa đã trôi qua, nhưng toàn đội vẫn tiếp tục tìm kiếm bàn thắng”, ông nói.

Chiến thắng trước Roma phần nào giải tỏa áp lực đối với Carrick, người phải đối mặt với nhiều đồn đoán về tương lai sau chuỗi trận thất vọng. Dù vậy, chiến lược gia người Anh từ chối khẳng định kết quả này có giúp ông giữ được vị trí hay không.

“Tôi không có quả cầu pha lê để biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi sẽ hướng đến cuối tuần, khi đội bóng có trận đấu rất quan trọng trên sân nhà trước Aston Villa. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt”, Carrick cho biết.