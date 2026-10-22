Carragher: 'Bruno Fernandes đang giết chết Man Utd'

Chia sẻ trên sóng CBS Sports Golazo, Carragher coi hành vi của Bruno Fernandes hoàn toàn đi ngược lại những tiêu chuẩn tối thiểu của một thủ quân Manchester United: “Mùa trước, cậu ấy giành giải Cầu thủ hay nhất năm chính là nhờ Carrick tiếp quản ghế nóng. Bruno có tài năng, nhưng xét về thái độ thi đấu và cách hành xử thì quá tồi tệ. Cậu ấy phản ứng gay gắt chỉ vì cảm thấy bẽ mặt khi bị huấn luyện viên rút ra khỏi sân”.

Đặc biệt, Carragher bác bỏ hoàn toàn lời phàn nàn của tuyển thủ Bồ Đào Nha về chiến thuật pressing, cho rằng chính ngôi sao mang áo số 8 là người phá hoại cấu trúc đội bóng.

Bruno Fernandes bị chỉ trích vì phát ngôn mới đây. (Ảnh: Reuters)

Cựu hậu vệ người Anh nói thêm: “Bruno chạy lăng xăng khắp sân như một đứa trẻ trong sân trường chỉ nhằm phục vụ đám đông người hâm mộ. Mọi người tưởng cậu ấy tích cực, nhưng thực tế cậu ấy đang giết chết lối chơi của toàn đội. Hình ảnh một người đeo băng đội trưởng tuần nào cũng vung tay phàn nàn đồng đội trên sân là điều không thể chấp nhận”.

Trận thua 1-4 Como ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường của Manchester United lên con số 7, đẩy áp lực sa thải Carrick lên đỉnh điểm.

“Quỷ đỏ” tạm thời tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng sau ba lượt trận đầu tiên, với một chiến thắng và hai thất bại. Ở lượt tiếp theo, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp đón AS Roma vào ngày 4/11.