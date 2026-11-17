(VTC News) -

Tối 17/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Theo Ban tổ chức, năm nay, từ 152 hồ sơ được giới thiệu, Thành đoàn Hà Nội lựa chọn 30 cá nhân xuất sắc để trao Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố. Trong số này có 2 nhà giáo bậc mầm non, 5 nhà giáo bậc tiểu học, 8 nhà giáo bậc THCS, 4 nhà giáo bậc THPT và 11 giảng viên đại học.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu khai mạc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt cho biết, giải thưởng nhằm ghi nhận những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Theo anh Việt, những nhà giáo được tuyên dương không chỉ nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập và khát vọng vươn lên cho học sinh, sinh viên. Nhiều người đồng thời là cán bộ Đoàn, giáo viên Tổng phụ trách Đội có đóng góp tích cực cho phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội nhận định, sự phát triển của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ nhà giáo. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải dẫn dắt, khơi dậy tư duy sáng tạo và trang bị cho thế hệ trẻ năng lực làm chủ tương lai.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội mong muốn các nhà giáo trẻ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia chuyển đổi số, đồng thời giữ gìn phẩm chất đạo đức và những giá trị nhân văn của nghề giáo.

Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Hà Nội có 10 nhà giáo trẻ được tuyên dương ở cấp Trung ương, gồm 1 nhà giáo tiểu học, 1 nhà giáo THCS, 2 giảng viên cao đẳng và 6 giảng viên đại học.

Việc tuyên dương nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trẻ, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Thủ đô.