34 giáo viên vùng dân tộc thiểu số tham gia chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô'

(VTC News) -

Ngày 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Năm nay, 34 giáo viên có thành tích xuất sắc đang công tác tại các trường học, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được lựa chọn tuyên dương.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long cho biết, sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 690 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước. Họ là những thầy cô ngày đêm bám bản, gieo chữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giáo viên công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn, giáo viên giáo dục đặc biệt và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia giảng dạy.

Các thầy, cô tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Năm nay chương trình tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại các trường học, điểm trường ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau hơn 1 tháng triển khai kể từ ngày 12/8/2026, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố.

Ngày 23/9/2026, Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội. Trong 34 giáo viên tiêu biểu, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa.

Trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, trải dài ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trực tiếp đến thăm, động viên, tri ân đội ngũ giáo viên và chăm lo, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, các giáo viên chia sẻ khó khăn trong quá trình dạy học, đồng thời kiến nghị giải pháp cải thiện điều kiện giáo dục ở vùng sâu, vùng xa; mong muốn có thêm chính sách ưu tiên dành cho trẻ em ở địa bàn khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, kiến nghị giảm sĩ số học sinh mỗi lớp, tăng cường đội ngũ giáo viên và ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất tại các địa bàn miền núi, tạo điều kiện để thầy và trò tiếp cận công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (bên phải) và Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ xúc động trước những chia sẻ của các nhà giáo. Ông cho rằng điều đáng trân quý là các thầy cô không kể về những gian nan, vất vả hay thành tích cá nhân mà chủ yếu quan tâm đến hoạt động chuyên môn, công tác dạy học và chế độ, chính sách dành cho đội ngũ giáo viên nói chung.

Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên đang công tác tại vùng khó khăn. Dịp này, ông trao Bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT cho 34 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong công tác giảng dạy.