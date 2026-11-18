(VTC News) -

Chiều 18/11, tại Nhà hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ V năm 2026.

Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương nhận bằng khen và hoa chúc mừng.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay ghi nhận 560 hồ sơ đăng ký. Qua quá trình xét chọn tại các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, 159 hồ sơ được giới thiệu tham gia xét chọn cấp Trung ương.

Kết quả, Trung ương Đoàn lựa chọn 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu đến từ 35 đơn vị để tuyên dương. Trong đó có 9 giáo viên mầm non, 44 giáo viên phổ thông, 11 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 36 nhà giáo tại các trường đại học, học viện. Trong đó, nhiều thầy cô dưới 30 tuổi, sớm khẳng định năng lực và trách nhiệm với nghề.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên, nhấn mạnh những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà giáo và ý nghĩa của công việc giảng dạy trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại lễ tuyên dương.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, những yêu cầu mới đối với đội ngũ nhà giáo càng có ý nghĩa trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn mỗi nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên 3 phương diện: giữ vững phẩm chất, lòng yêu nghề và trách nhiệm nêu gương; chủ động học tập, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ; tích cực đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thúc đẩy các hoạt động xã hội trong nhà trường.

Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn các cấp duy trì kết nối với nhà giáo trẻ sau tuyên dương, tạo điều kiện phát huy chuyên môn, sáng kiến; hình thành mạng lưới trao đổi theo cấp học, lĩnh vực và địa bàn để chia sẻ học liệu, mô hình hay, nhân rộng các sáng kiến hiệu quả.

Đối với ngành giáo dục và các cơ sở đào tạo, cần tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi để nhà giáo trẻ học tập, nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp mới và được ghi nhận những nỗ lực cống hiến.

Các đại biểu chụp hình với các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026.

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng 2 năm một lần, nhằm ghi nhận năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của các thầy cô đối với người học, nhà trường và cộng đồng.