Hà Nội tiếp nhận hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay Gia Lâm, toàn bộ số mẫu được chuyển tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ do các cơ quan chức năng thu thập, phục vụ việc xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.