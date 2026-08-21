Hà Nội tiếp nhận hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Trưa 21/8, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ TP.HCM ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN.
Máy bay CASA C-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Ngay khi máy bay vào sân đỗ, lực lượng làm nhiệm vụ triển khai tiếp nhận số mẫu được vận chuyển trên chuyến bay.
7.104 mẫu sinh phẩm được niêm phong, bảo quản trong 100 thùng chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong quá trình vận chuyển. Các thùng chứa mẫu lần lượt được đưa xuống máy bay, kiểm đếm trước khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.
Sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay Gia Lâm, toàn bộ số mẫu được chuyển tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ do các cơ quan chức năng thu thập, phục vụ việc xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trước đó, sáng 21/8, tại ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban Chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sau nghi lễ, số mẫu sinh phẩm được bàn giao để vận chuyển ra Hà Nội.
Việc vận chuyển mẫu nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ tháng 5/2026 đến nay, TP.HCM triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 18 nghĩa trang liệt sĩ.
Theo thông tin từ TP.HCM, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 18/18 nghĩa trang, với hơn 9.800 mẫu sinh phẩm từ các phần mộ chưa xác định danh tính. Trong số này, 7.104 mẫu đủ điều kiện được đưa ra Hà Nội để phục vụ giám định ADN.
Để bảo đảm an toàn cho chuyến bay, Sư đoàn Không quân 370 phối hợp với Lữ đoàn 918 chuẩn bị hai máy bay CASA C-295, gồm một máy bay thực hiện nhiệm vụ chính và một máy bay dự bị. Các đơn vị tổ chức hiệp đồng, luyện tập, đồng thời chuẩn bị phương án sử dụng sân bay dự bị, theo dõi thời tiết và phối hợp với lực lượng điều hành bay.
Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết đây là lần đầu đơn vị phối hợp thực hiện chuyến bay vận chuyển số lượng lớn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyến bay được quán triệt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình vận chuyển.
Sau khi được tiếp nhận tại Hà Nội, 7.104 mẫu sinh phẩm sẽ được giám định ADN. Kết quả là cơ sở để đối chiếu với mẫu của thân nhân, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Bình luận