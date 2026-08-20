Phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ và nhiều di vật trong 2 khu mộ tập thể ở Quảng Trị

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vừa tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, trong 2 ngày 19 và 20/8, tại khu phố Tri Bưu, Đội 584 tổ chức lực lượng thực hiện khảo sát thực địa và phát hiện có hài cốt liệt sỹ là 2 vị trí mộ tập thể cách nhau 20 mét. Đội 584 sau đó phối hợp tìm kiếm, quy tập và phát hiện tại 1 vị trí được 2 hài cốt liệt sĩ, tổng 2 vị trí quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu (phường Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu (phường Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Qua quá trình quy tập, Đội 584 thấy 4 hài cốt liệt sỹ còn nhiều xương vụn, xương ống chân và nhiều răng. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật gồm 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, 2 bót đánh răng, đạn AK, túi đựng bình tông, tăng vụn, thắt lưng, lọ thuốc và một số hiện vật khác. Các hài cốt được chôn ở độ sâu 1,2m.

Hiện các hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại trụ sở của Đội 584. Các cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Hiện nay Đội 584 phối hợp với các cơ quan chức năng đang thực hiện mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Các di vật được phát hiện trong quá trình quy tập 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu. (Ảnh: Xuân Diện)

Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sỹ tại phía bắc đèo Phước Tượng (thuộc thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc).

Theo thông tin do các nhân chứng cung cấp và nguồn tin mà Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) TP Huế thu thập được, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội về chôn tại khu vực phía bắc con đèo.

Để bảo đảm tính chính xác của thông tin, làm cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TP Huế tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế gặp gỡ thêm một số người từng chứng kiến sự việc và người cao tuổi tại địa phương.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế gửi lời cảm ơn các nhân chứng, mong muốn họ và người dân địa phương tiếp tục kết nối, cung cấp thêm thông tin. Ông cũng đề nghị lãnh đạo xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nắm thông tin để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tiếp tục thu thập, xác minh thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sỹ hy sinh, kịp thời báo cáo Bộ Chỉ huy để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ khi có đủ căn cứ.