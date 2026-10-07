Xử phạt, trừ điểm bằng lái tài xế xe tải sử dụng điện thoại khi lái xe

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phát hiện ô tô biển kiểm soát 36H-188.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến đường liên xã Nga An (Thanh Hoá).

Ngay sau đó, Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) vào cuộc xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và hành vi vi phạm theo quy định.

Tài xế không đeo dây an toàn, sử dụng điện thoại khi đang lái xe tải. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Kết quả xác minh xác định, khoảng 9h ngày 5/10, anh H.V.T (SN 1984, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa), là người cầm lái ô tô biển kiểm soát 36H-188.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã Nga An.

Trong quá trình lái xe, anh T. không thắt dây an toàn. Người này còn dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT Đường bộ số 1 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.V.T. Trong đó, hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường được quy định tại điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đang làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế H.V.T. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đối với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ, được quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cách đây hơn 1 tuần, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng phát hiện dấu hiệu vi phạm của xe khách biển kiểm soát 36H-059.xx tại Km33+400 Quốc lộ 47 (đoạn qua xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ngay sau đó, lực lượng CSGT xác minh và triệu tập người điều khiển phương tiện là L.V.V. (SN 1987, trú tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến làm việc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai lỗi: không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe và dùng tay cầm, sử dụng điện thoại di động khi phương tiện đang di chuyển. Với các lỗi trên, tài xế bị phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.