Hà Nội sẽ đổi mới kiểm tra, đánh giá và tiến tới xét tuyển vào lớp 10

Đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên sẽ là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm được ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô triển khai trong năm học 2026-2027. Thông tin này được PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, sáng 21/8,

Theo ông Hiền, Thành phố sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kỳ, theo lịch kế hoạch chung toàn thành phố ở các cấp học. Đối với cấp trung học phổ thông (THPT) sẽ đánh giá chất lượng cả 3 lớp 10, l1, 12 gắn với việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối với cấp trung học cơ sở (THCS), theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, việc đổi mới kiểm tra, đánh đánh thường xuyên để xác thực kết quả, xác thực kết quả đánh giá thường xuyên làm căn cứ xét tốt nghiệp THCS, tiến tới có thể xét tuyển vào lớp 10 THPT trong giai đoạn tới.

“Đặc biệt với cấp THPT, kết quả không dừng ở bảng điểm mà được phân tích theo từng môn học, trường học, nhóm học sinh và mức độ tiến bộ của các học sinh. Từ đó xác định kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cũng như cải thiện chất lượng với từng trường, lớp học.

Sau mỗi đợt đánh giá, nhà trường cần xác định rõ học sinh đang thiếu kiến thức, kỹ năng nào, nhóm nào cần được hỗ trợ sớm, nội dung nào giáo viên cần điều chỉnh và nguồn lực nào cần bổ sung”, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền lưu ý, việc so sánh phải đặt trong bối cảnh đầu vào và mức độ tiến bộ, tránh xếp hạng đơn thuần.

Sở GD&ĐT và các phường/xã sẽ sử dụng dữ liệu để hỗ trợ chuyên môn, điều phối giáo viên, học liệu và kiểm tra việc thực hiện cũng như đảm bảo đây là cái quá trình đánh giá thường xuyên thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng dạy học.

Đối với nhiệm vụ xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học, ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, thành phố Hà Nội đã thí điểm 20 trường học triển khai đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo ba mức độ.

Cụ thể, mức cơ bản là thiết lập môi trường trực quan, các bảng biển, các hoạt động câu lạc bộ, các hoạt động giao tiếp thường xuyên; Mức nâng cao tổ chức các hoạt động sử dụng tiếng Anh trong một số chủ đề, hoạt động giáo dục và nội dung học tập bằng tiếng Anh; Mức thứ ba sáng tạo, dẫn dắt.

“Việc triển khai theo các mức độ này cần phải căn cứ vào năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất và năng lực của học sinh. Không chạy theo hình thức và không làm gia tăng khoảng cách tiếp cận”, ông Hiền nói.

Ở Mầm non sẽ tập trung tạo hứng thú, phản xạ nghe - nói qua các bài hát, trò chơi và kể chuyện.

Ở bậc Tiểu học, phấn đấu mỗi tuần có khoảng 20-30 phút học sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua các hình thức như English corner, English days, câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm.

Ở bậc Trung học khuyến khích thời lượng từ 30-60 phút mỗi tuần học sinh được sử dụng tiếng Anh gắn với hoạt động như diễn đàn, hùng biện, sân khấu hóa dự án, hướng nghiệp hoặc xây dựng các mô hình lớp học không biên giới. Các trường không nhất thiết phải bắt đầu từ quy mô lớn.

Từ kết quả thí điểm 20 trường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, thành phố tự tin triển khai việc xây dựng môi trường tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Ngoài 2 nhiệm vụ trọng tâm trên, trong năm học 2026-2027, ông Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung thực hiện tốt việc quản trị, vận hành mô hình trường học sau giai đoạn sắp xếp; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo; phát triển cơ sở dữ liệu và từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục; đổi mới chương trình theo hướng phát triển năng lực người học; quan tâm đến các chính sách để hỗ trợ người học và đội ngũ giáo viên....

Năm 2026, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của TP. Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó khoảng 130.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10. Tuy nhiên, dự kiến năm 2027 có gần 190.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Con số này được tính theo số học sinh vào lớp 6 năm 2023. Quy mô học sinh lớp 9 của Hà Nội cũng duy trì ở mức cao trong nhiều năm tiếp theo. Giai đoạn 2028 đến 2030, số học sinh lớp 9 được dự báo quanh mức 160.000 thí sinh mỗi năm, cao hơn khoảng 20.000 thí sinh so với năm 2026.