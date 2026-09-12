Chạy đua học SAT: Chuyên gia chỉ rõ ai nên học và thời điểm bắt đầu

(VTC News) -

Trong cuộc đua vào đại học, chứng chỉ quốc tế ngày càng được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn để tăng lợi thế xét tuyển, săn học bổng và mở rộng cơ hội du học. Nổi bật trong số đó, SAT đang trở thành mục tiêu được nhiều gia đình chuẩn bị từ sớm, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ chứng chỉ này phù hợp với mục tiêu nào và nên học ra sao.

Tại sao SAT lại được ưa chuộng?

Sau khi con trải qua kỳ thi vào lớp 10, chị Vũ Thị Hiền (SN 1986, Hà Nội) bắt đầu tìm hiểu các chứng chỉ quốc tế, với mong muốn chuẩn bị sớm cho hành trình vào đại học. Vốn có nền tảng tiếng Anh khá tốt, con chị cũng là đối tượng phù hợp để gia đình cân nhắc các bài thi chuẩn hóa như SAT. Bên cạnh đó, tâm lý lo con bị tụt lại so với bạn bè cũng khiến chị sốt ruột.

“Thấy nhiều phụ huynh bắt đầu cho con học nên tôi cũng muốn chuẩn bị từ sớm, để con không bị động và có thêm lựa chọn khi xét tuyển đại học. Nếu có chứng chỉ phù hợp thì cơ hội vào trường cũng rộng mở hơn”, chị Hiền chia sẻ.

Tuy nhiên, trước hàng loạt bài thi và chứng chỉ hiện nay, phụ huynh này cũng không tránh khỏi băn khoăn về việc nên lựa chọn loại nào. “Có quá nhiều chứng chỉ nên tôi phải tìm hiểu khá kỹ xem cái nào thực sự phù hợp với định hướng của con. Chi phí học và thi cũng không nhỏ, nên nếu lựa chọn không đúng thì vừa tốn thời gian, vừa tốn kém”, chị Hiền cho hay.

Các chứng chỉ quốc tế ngày càng được phụ huynh và học sinh quan tâm. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Theo thầy Nghiêm Đức An - Chuyên gia đào tạo SAT tại Hà Nội, SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế nhằm đánh giá năng lực học thuật của học sinh trung học. Hiện bài thi được tổ chức hoàn toàn trên máy tính dưới hình thức Digital SAT, gồm hai phần Reading and Writing (Đọc và Viết) và Math (Toán), tổng điểm tối đa 1.600.

Một điểm thuận lợi của SAT là học sinh có nhiều cơ hội dự thi trong năm, thường vào các tháng 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 và 12. Điều này cho phép thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, thi lại và cải thiện điểm số thay vì phải đặt cược vào một kỳ thi duy nhất.

Theo thầy An việc SAT được đông đảo phụ huynh ngày càng quan tâm vì bài thi này không chỉ đơn thuần kiểm tra đầu vào, mà đây còn là “tấm vé” để cạnh tranh học bổng và xét tuyển đại học trong nước.

“Nếu như trước đây SAT thường được nhắc đến nhiều với giấc mơ du học Mỹ, hiện nay bài thi này còn được sử dụng trong tuyển sinh, xét học bổng tại nhiều quốc gia khác. Một điểm SAT cao cho thấy học sinh có nền tảng học thuật và khả năng tư duy định lượng, đọc hiểu, suy luận tương đối tốt”, thầy An nhận định.

Tại Việt Nam, thầy giáo cũng cho rằng chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế đang trở thành xu hướng tuyển sinh tất yếu của các trường đại học top. Ngoài ra điểm cộng lớn nhất của chứng chỉ này là học sinh được phép thi nhiều lần và các trường thường chấp nhận mức điểm cao nhất.

Không nên học SAT chỉ vì tâm lý đám đông

Sự phổ biến của SAT cũng kéo theo tâm lý không muốn đứng ngoài cuộc đua. Nhiều học sinh bắt đầu luyện thi khi bạn bè xung quanh đã có điểm số cao, trong khi chưa xác định rõ chứng chỉ này có thực sự cần thiết với mình hay không.

Theo chuyên gia, đây là điều học sinh cần đặc biệt lưu ý bởi SAT đòi hỏi người học phải có khả năng suy luận và nền tảng tiếng Anh đủ tốt. Nếu tiếng Anh chưa vững mà vội lao vào luyện đề, học sinh rất dễ rơi vào tình trạng học mẹo, học dạng bài nhưng không cải thiện được năng lực cốt lõi.

Chứng chỉ quốc tế giúp học sinh tăng cơ hội xét tuyển đại học. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

“Nội dung khó của SAT nằm ở kỹ năng Đọc hiểu và Lập luận. Đây là những kỹ năng hoàn toàn có thể trau dồi và hoàn thiện dần trong quá trình học tập. Nếu khả năng tiếng Anh của các em ở thời điểm hiện tại chưa thực sự xuất sắc, các em không nên vội vã luyện đề ngay. Thay vào đó, hãy dành thời gian xây dựng nền tảng tiếng Anh tổng quát, sau đó làm quen dần với SAT”, thầy An nói.

Đặc biệt đối với nhóm học sinh có định hướng du học, SAT là mục tiêu mang tính chiến lược và cực kỳ quan trọng. Nhóm này cần có lộ trình bám đuổi quyết liệt hơn để hoàn thành điểm số ngay từ đầu năm lớp 12, nhằm dồn toàn lực cho việc hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển và viết luận.

Theo kinh nghiệm của thầy An, mỗi học sinh sẽ có lộ trình khác nhau nhưng lớp 10 là thời điểm phù hợp để bắt đầu làm quen với SAT đối với những học sinh xác định theo đuổi bài thi này.

“Việc chuẩn bị từ năm đầu cấp 3 và hoàn thành mục tiêu sớm vào lớp 11 sẽ giúp các em giải tỏa áp lực, có thêm quỹ thời gian cho kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các phương thức xét tuyển khác”, thầy An nói.

Về lộ trình, thầy giáo chia sẻ ở giai đoạn đầu, học sinh có thể tập trung xây dựng nền tảng: làm quen với Toán bằng tiếng Anh, củng cố ngữ pháp, tích lũy vốn từ vựng học thuật và hình thành thói quen đọc các văn bản tiếng Anh có độ khó cao. Bước sang giai đoạn 2, khi học ở mức độ chuyên sâu, trọng tâm bắt buộc phải chuyển sang hoàn thiện khả năng lập luận, phản biện và kết nối thông tin.

“Đây chính là giá trị cốt lõi và to lớn nhất của bài thi SAT. Nếu như các bài thi thuần ngôn ngữ như IELTS chủ yếu đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, hay các đề thi truyền thống tập trung nhiều vào kiến thức nền tảng trong chương trình, thì SAT lại rèn luyện cho các em tư duy phân tích và bảo vệ quan điểm”, thầy An bày tỏ.

Theo thầy giáo, đây cũng chính là những năng lực học sinh sẽ tiếp tục sử dụng khi bước vào đại học khi sinh viên phải liên tục đọc tài liệu nghiên cứu chuyên ngành, viết luận và bảo vệ luận án.

Đối với mức điểm, theo thầy giáo mốc điểm từ 1500+ đã là một lợi thế rất lớn mà các em học sinh cần cố gắng đạt được nếu muốn xét tuyển đại học.

“Tuy nhiên, đối với những chuyên ngành có tỉ lệ chọi cao cao tại các trường đại học top đầu, các em cần đặt mục tiêu chạm mốc 1560+ để nắm chắc cơ hội trúng tuyển”, thầy An chia sẻ.