(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tọa đàm xin ý kiến góp ý hoàn thiện các dự thảo thông tư liên quan đến tuyển sinh và đào tạo đại học, hôm 25/9. Bộ công bố danh mục mã số các phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng trong tuyển sinh đại học năm 2027.

Theo danh mục được đưa ra, năm 2027 dự kiến 11 phương thức xét tuyển, giảm 8 phương thức so với 19 phương thức được sử dụng trong năm 2026.

11 phương thức xét tuyển dự kiến.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh danh mục phương thức xét tuyển nằm trong nhóm nội dung được đưa ra lấy ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về tuyển sinh đại học.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho biết trong giai đoạn 2022-2026, một số điều chỉnh trong tuyển sinh như bỏ xét tuyển sớm, quy đổi tương đương, giới hạn số phương thức, quy định ngưỡng đầu vào và mức điểm cộng tối đa đã được triển khai.

Theo đó, với những kỳ thi có bảng quy đổi chính thức, khoảng cách điểm giữa các kênh xét tuyển và điểm thi tốt nghiệp THPT giảm từ 2,6 xuống 1,2 điểm.

Bộ GD&ĐT công bố danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học dự kiến năm 2027, giảm 8 phương thức so với năm 2026.

Tuy nhiên, sự tương đương giữa các phương thức vẫn chưa đồng đều. Thống kê cho thấy trong số các chương trình đào tạo sử dụng từ hai phương thức xét tuyển, hơn 40% vẫn có biên độ chênh lệch từ 3 điểm trở lên.

Từ thực tế này, dự thảo tập trung vào việc giảm và chuẩn hóa các phương thức xét tuyển; không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách; xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào; đồng thời hoàn thiện điều kiện dự tuyển liên thông từ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, tuyển sinh phải đi cùng chuẩn chất lượng, dữ liệu kiểm chứng được và trách nhiệm giải trình. Thí sinh được giảm gánh nặng theo dõi quá nhiều cách xét tuyển, nhưng vẫn được sử dụng các kết quả học tập, thi và chứng chỉ phù hợp theo quy định của từng phương thức.