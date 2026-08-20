Dự kiến đưa Tiếng Anh trở thành môn bắt buộc từ lớp 1

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ngày 29/8.

Theo đó, việc xây dựng dự thảo nhằm thống nhất chương trình với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời tăng cường việc dạy, học và bảo đảm bình đẳng giữa các ngoại ngữ trong nhà trường.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học trong giai đoạn giáo dục cơ bản.

Dự thảo quy định các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (nếu chọn tiếng Anh thì học từ lớp 1 đến lớp 5; nếu chọn ngoại ngữ khác thì học từ lớp 3 đến lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lý (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Thời lượng môn Tiếng Anh là 70 tiết mỗi năm với lớp 1, 2; từ lớp 3 đến 5 tăng lên thành 140 tiết.

Ngoài ra, học sinh còn có các môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số hoặc Ngoại ngữ 1 (nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2).

Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 từ lớp 1. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ GD&ĐT, cách thiết kế này vừa đáp ứng định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, vừa không ảnh hưởng đến việc triển khai các ngoại ngữ khác trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Qua đó, Bộ cho rằng quy định mới không gây xáo trộn đối với học sinh và cơ sở giáo dục, đồng thời tránh cách hiểu rằng học sinh chỉ còn được học tiếng Anh.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nội dung môn Ngoại ngữ trong phần định hướng về nội dung giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông. Theo đề xuất, môn Ngoại ngữ, gồm các ngoại ngữ đã có chương trình được phê duyệt, nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ để sử dụng ngoại ngữ tự tin, hiệu quả trong học tập và giao tiếp.

Nội dung môn học tiếp tục phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chương trình ngoại ngữ được xây dựng liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, trên cơ sở tham chiếu các khung trình độ ngoại ngữ quốc tế và Việt Nam.

Theo dự thảo, học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ, gọi là Ngoại ngữ 1. Học sinh có thể làm quen với ngoại ngữ khác ngay từ cấp tiểu học. Đáng chú ý, từ lớp 6, học sinh được tự chọn thêm một ngoại ngữ khác, gọi là Ngoại ngữ 2, tùy theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Với nhà trường, cơ sở giáo dục được lựa chọn một hoặc nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, phù hợp với khả năng đáp ứng để tổ chức dạy học Ngoại ngữ 1. Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể được tổ chức từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào, tùy nhu cầu của học sinh cũng như điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Như vậy, nếu được ban hành, dự thảo không đặt tiếng Anh vào vị trí loại bỏ các ngoại ngữ khác. Thay vào đó, tiếng Anh được định hướng trở thành Ngoại ngữ 1, trong khi học sinh vẫn có cơ hội học thêm ngoại ngữ khác nếu có nhu cầu và nhà trường đáp ứng được điều kiện tổ chức.

Dự thảo Thông tư đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý trước khi xem xét, hoàn thiện và ban hành.

Hiện nay, môn Tiếng Anh được dạy bắt buộc từ lớp 3.