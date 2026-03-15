Hà Nội: Hơn 32.000 cử tri xã Thượng Phúc nô nức đi bầu cử

(VTC News) -

Trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội có tổng số 32.121 cử tri, được chia thành 5 đơn vị bầu cử và 34 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, khắp các tuyến đường liên thôn, khu dân cư, cổng làng, nhà văn hóa rực rỡ với hệ thống băng rôn, khẩu hiệu và cờ hoa chào mừng được trang trí đồng bộ, trang trọng, tạo tâm thế phấn khởi cho cử tri địa phương.

Ông Tạ Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác bầu cử dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 01, thôn Triều Đông.

Ông Lý Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc dự khai mạc tại khu vực số 31, thôn Cống Xuyên 1.

34 khu vực bỏ phiếu tại xã Thượng Phúc đón hàng nghìn lượt cử tri đến bỏ phiếu bầu cử. Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô. Đồng thời, việc tham gia bầu cử còn phát huy rõ quyền và trách nhiệm của mỗi công dân.

Ghi nhận của PV tại thôn Triều Đông (khu vực bỏ phiếu số 01), lễ khai mạc diễn ra trang trọng trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày bầu cử.

Nhiều cử tri cao tuổi phấn khởi đến bỏ phiếu tại khu vực bầu cử.

Cử tri cao tuổi Bùi Thị Nội (75 tuổi, trú thôn Quất Động) phấn khởi đến điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bà kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tích cực phát huy vai trò trong cơ quan quản lý Nhà nước, quan tâm nâng cao đời sống người dân, có nhiều giải pháp trong xây dựng và phát triển xã Thượng Phúc nói riêng và đất nước nói chung ngày càng văn minh, hiện đại.

Phụ nữ xã Thượng Phúc rạng rỡ diện áo dài đi bầu cử.

Với tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của Nhân dân xã Thượng Phúc, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.