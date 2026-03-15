Truyền thông, chuyên gia quốc tế đánh giá cao ý nghĩa ngày bầu cử tại Việt Nam

Các bài viết nhấn mạnh quy mô, ý nghĩa chính trị cũng như những điểm mới của cuộc bầu cử, coi đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin về ngày bầu cử tại Việt Nam.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cử tri trên khắp Việt Nam đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ tổng số 864 ứng cử viên. Cùng với đó, cử tri cũng bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới kéo dài 5 năm.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là hoạt động chính trị quan trọng, thể hiện sự tham gia rộng rãi của người dân vào quá trình lựa chọn đại diện cho các cơ quan quyền lực nhà nước.

Hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) cho biết hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đã được kêu gọi thực hiện quyền bầu cử tại hơn 772.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo số liệu chính thức, danh sách ứng cử viên bao gồm hơn 126.000 người cho các cấp chính quyền, trong đó 864 người tranh cử vào Quốc hội, 4.227 người ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và hơn 121.000 người ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp xã.

Prensa Latina cũng nhấn mạnh cơ cấu ứng cử viên phản ánh sự đại diện khá đa dạng của các tầng lớp xã hội, với tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số và ứng cử viên lần đầu tương đối cao. Theo hãng tin này, đây là một trong những điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử, cho thấy xu hướng tăng cường tính đại diện trong các cơ quan dân cử của Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm này, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá: "Nhìn chung, tôi cho rằng xu hướng hiện nay là rất tích cực. Ngay từ khóa XV của Quốc hội Việt Nam, chúng ta đã thấy sự gia tăng về mức độ đại diện của phụ nữ ở nhiều cấp độ. Trong quá trình chuẩn bị cho khóa XVI, tỷ lệ phụ nữ trong danh sách ứng cử hiện đạt khoảng 40–45%, cho thấy có khả năng cao chúng ta sẽ đạt được mục tiêu pháp lý là 35% đại biểu Quốc hội là nữ. Một xu hướng tương tự cũng xuất hiện đối với các nhóm dân tộc thiểu số. Mục tiêu đặt ra là 18%, nhưng hiện nay 22% ứng cử viên trong danh sách đến từ các cộng đồng dân tộc thiểu số".

Không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh đại diện xã hội, cuộc bầu cử lần này còn được các chuyên gia quốc tế đặt trong bối cảnh rộng hơn của tiến trình cải cách và phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua nhiều biến động và tái cấu trúc sâu rộng, giới nghiên cứu cho rằng việc kiện toàn bộ máy nhà nước thông qua bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì ổn định và tạo nền tảng cho các chính sách phát triển dài hạn. Nhà nghiên cứu Matthew Smith tại Yuanta Financial Holding nhấn mạnh:

“Trước hết phải kể đến sự đồng thuận ở cấp cao nhất của Chính phủ trong việc thúc đẩy cải cách và tăng trưởng. Thứ hai là những cải thiện về quản trị doanh nghiệp, minh bạch và quan hệ nhà đầu tư – những yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu trở nên thận trọng hơn. Thứ ba là một ‘câu chuyện tăng trưởng’ đủ rõ ràng và thuyết phục để kết nối Việt Nam với các tổ chức quốc tế”.

Nhiều tờ báo lớn tại châu Á như The Straits Times, Channel NewsAsia của Singapore, NHK của Nhật Bản, Bangkok Post (Thái Lan), The Sun (Malaysia), The Hindu (Ấn Độ),… đánh giá cuộc bầu cử thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia của người dân Việt Nam trong đời sống chính trị.

Theo các bài viết, đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn gắn với quá trình hoàn thiện bộ máy nhà nước, thúc đẩy cải cách và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong khi đó, Sputnik (Nga) đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới trong tổ chức bầu cử, như việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết hợp vận động bầu cử trực tiếp và trực tuyến, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Việc sử dụng ứng dụng định danh điện tử và mã QR để tra cứu thông tin ứng cử viên hay thay đổi nơi bỏ phiếu được đánh giá là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống quản lý nhà nước.

Các hãng thông tấn phương Tây lớn như Reuters (Anh), AFP (Pháp) và AP (Mỹ) cũng đưa tin về sự kiện, nhấn mạnh bối cảnh Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế trong khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và các băng rôn cổ động trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội và các địa phương đã tạo nên không khí sôi nổi của “Ngày hội toàn dân”, khi cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.