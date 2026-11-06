Hà Nội dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả tham dự concert Ngày Văn hóa Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11/2026.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Từ ngày 21-24/11, Hà Nội tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến có khoảng hơn 30.000 người tham gia.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều loại hình (nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo); 5 không gian trải nghiệm văn hóa.

Bà Mai Hương cũng thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bà Nguyễn Mai Hương thông tin tại hội nghị.

Chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình dự kiến gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các màn pháo hoa đan xen; lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ giá trị văn hóa các vùng, miền, các dân tộc Việt Nam.

Cũng trong dịp này, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương).

126 xã phường, mỗi xã, phường tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã. Đồng thời, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu, quảng bá.

Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch, xác định hoạt động trọng tâm; 115/126 xã, phường đã đăng ký hoạt động cụ thể.

Một số hoạt động tiêu biểu: Tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “Một ngày trải nghiệm với Thư Lâm”; “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động” (xã Quảng Bị); “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng” (xã Sóc Sơn); Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ; Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ); “Ghé Days 2026” tại Công viên Thống Nhất; ra mắt website tham quan ảo 360 độ di tích (phường Bạch Mai), bản đồ số di tích (phường Thanh Xuân); mô hình “Nhà văn hóa số”; “Bữa cơm đoàn kết” tại thôn, tổ dân phố.

Thành phố chỉ đạo gắn việc tổ chức 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.