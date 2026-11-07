Tự ý cơi nới thùng 2 xe đầu kéo, chủ phương tiện bị phạt hơn 63 triệu đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Cảnh sát giao thông), Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử lý 2 xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, phương tiện thứ nhất là ô tô đầu kéo BKS 21H-030.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 24RM-005.XX, do anh H.V.N (SN 2001, trú tại Đồng Yên, Tuyên Quang) cầm lái.

Phương tiện thứ hai cũng là xe đầu kéo BKS 21H-030.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 24RM-005.XX, do anh P.T.V (SN 1991, trú tại Phúc Lợi, Lào Cai) lái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định kích thước thùng của cả hai sơ mi rơ moóc không đúng với thông số kỹ thuật trong giấy chứng nhận kiểm định. Các phương tiện đã tự ý thay đổi kích thước thùng xe so với thiết kế được kiểm định.

CSGT Tuyên Quang xử phạt xe đầu kéo tự ý cơi nới thùng xe. (Ảnh: Cục CSGT)

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai lái xe về hành vi điều khiển ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn lập biên bản đối với chủ sở hữu hai xe đầu kéo và hai sơ mi rơ moóc là anh T.V.L (SN 1980, trú tại Thác Bà, Lào Cai).

Người này bị xác định có hành vi đưa phương tiện vi phạm tham gia giao thông. Tổng mức tiền phạt đối với các lái xe và chủ phương tiện vượt 63 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc tự ý thay đổi kích thước thùng xe làm biến đổi kết cấu và đặc tính kỹ thuật của phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng vận hành. Khi xe chở hàng vượt khả năng thiết kế, các bộ phận như hệ thống phanh, lốp, trục và hệ thống treo phải chịu áp lực lớn hơn, làm tăng nguy cơ mất an toàn, mất lái hoặc lật xe.

Ngoài nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, phương tiện chở hàng quá tải còn tạo áp lực lên kết cấu đường bộ, khiến hạ tầng giao thông nhanh xuống cấp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo chủ phương tiện và lái xe chấp hành quy định về kích thước thùng xe, không tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.