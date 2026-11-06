Hà Nội tổ chức loạt sự kiện quy mô lớn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

(VTC News) -

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Hà Nội đảm nhận vai trò quan trọng khi được giao tổ chức nhiều sự kiện cấp quốc gia, đồng thời triển khai các chương trình văn hóa tại không gian công cộng, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện gắn với dấu mốc lịch sử ngày 24/11/1946, khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức chương trình khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc bên Hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của khoảng 4.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên quần chúng đến từ 126 xã, phường của Thủ đô.

Chương trình có hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Từ ngày 21 đến 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Việc lựa chọn các không gian công cộng, khu vực trung tâm Thủ đô được kỳ vọng giúp hoạt động văn hóa tiếp cận đông đảo người dân, thay vì chỉ giới hạn trong các nhà hát, bảo tàng hay địa điểm biểu diễn chuyên biệt.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình do Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ miễn phí khoảng 50.000 khán giả.

Sự kiện có thời lượng tối đa 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại. Các màn pháo hoa được bố trí trong chương trình và khi kết thúc, tạo điểm nhấn cho đêm diễn.

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng tham gia phối hợp thực hiện, đồng thời tổ chức tiếp sóng và triển khai các phương án phục vụ khán giả.

Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 ở sân vận động Mỹ Đình.

Tại họp báo ngày 5/11, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai đồng bộ các phần việc từ cấp thành phố đến sở, ngành, địa phương.

Theo bà Hà, Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt. Đây là nhiệm vụ cấp quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị.

Thành phố đã thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và cơ quan liên quan, đồng thời hoàn thiện các nội dung về quy mô, chương trình và phương án triển khai.

“Hiện nay, công tác chuẩn bị đang triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra. Thành phố đã thành lập Ban Tổ chức chương trình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị để bảo đảm chương trình diễn ra theo đúng chỉ đạo của Trung ương”, bà Vũ Thu Hà thông tin.

Hơn 400 hoạt động văn hóa được tổ chức trên cả nước

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng đến mục tiêu để người dân trở thành chủ thể sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Quang Tự Do, đến nay đã có 406 hoạt động, chương trình được chuẩn bị để giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 282 sự kiện; thể dục, thể thao có 36 sự kiện; trưng bày, triển lãm có 85 sự kiện.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin tại họp báo.

Đáng chú ý, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng. Các địa phương tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, gồm tuyên truyền, tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc, tổ chức hoạt động tại cộng đồng, quảng bá giá trị văn hóa và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Trong đó, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được đưa vào phục vụ cộng đồng từ ngày 1/11/2026. Chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống cũng được triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11 với thông điệp Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Đáng chú ý, khán giả có thể thưởng thức các suất chiếu phim miễn phí trong ba ngày 22-24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được tổ chức tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu.

Tại các địa phương, nhiều chương trình được xây dựng gắn với bản sắc riêng. Huế tổ chức các chương trình “Tình khúc Huế”; Thái Nguyên có Ngày hội Văn hóa các dân tộc; Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ; Quảng Ninh triển khai Ngày hội Văn hóa cộng đồng các dân tộc và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử...