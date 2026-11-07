Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành miền Trung sẵn sàng sơ tán dân tránh lũ

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Công điện 73 của Thủ tướng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và các bộ, cơ quan liên quan.

Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 8/11 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó, khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Khu vực phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các địa phương phải rà soát phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố phân công thành viên Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

“Thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân. Rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế”, Công điện nêu rõ.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phải bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông. Tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cũng cần căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Thủ tướng lưu ý tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt (nếu có).

Trận mưa dông chiều tối 6/11 làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn và gãy 2 trụ điện trung thế tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng cũng cần chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Đối với công tác vận hành hồ chứa, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết. Việc vận hành hồ thủy lợi, thủy điện phải hợp lý, khoa học, vừa bảo đảm an toàn hồ đập, chống lũ cho vùng hạ du, vừa khai thác hiệu quả nguồn nước trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước vào mùa khô tới do tác động của El Nino.

VTV, VOV, TTXVN được yêu cầu kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho Nhân dân.