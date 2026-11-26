(VTC News) -

Theo đó, với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh, chỉ dành cho các đối tượng quy định. Kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dạy thêm phải niêm yết công khai mức thu tiền học. (Ảnh minh họa)

Đối với các cơ sở dạy thêm, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu phải niêm yết công khai mức thu tiền học. Mức thu tiền học thêm do cơ sở dạy thêm thỏa thuận với cha mẹ học sinh hoặc học sinh trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với nội dung, thời lượng và điều kiện tổ chức dạy thêm. Công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.

Việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan. Hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Sở cũng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh khi được yêu cầu. Đồng thời, Sở cũng xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Chính quyền cấp xã phải công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Đối với các trường học, người đứng đầu có trách nhiệm phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên đang công tác tại đơn vị. Khi tiếp nhận phản ánh về hoạt động dạy thêm trái quy định, nhà trường phải kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Nhà trường, cơ sở dạy thêm, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm cũng bị xem xét trách nhiệm theo quy định.