Hà Nội: Bụi cuốn mù đường Hoàng Tăng Bí, người dân khổ sở vì xe tải ngày đêm

“Xe tải chở đất chạy ngày đêm khiến chúng tôi mất ngủ ban đêm, mệt mỏi vào ban ngày. Không chỉ khổ sở vì ô nhiễm, người dân ở đây còn lo ngại về an toàn giao thông. Phía sau nhà là công trường hồ điều hòa, phía trước là tuyến đường đông ô tô, thường xuyên ùn tắc, nguy hiểm rình rập”, bà Hoan nói.