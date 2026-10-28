Cận cảnh Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc tăng tốc về đích

Điểm nhấn được ví như “trái tim” của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là ballroom rộng 11.050 m2, với kết cấu vượt nhịp 81 m không bố trí cột giữa. Theo định hướng thiết kế, đây sẽ là một trong những không gian ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Mặt bằng rộng, liền mạch cho phép linh hoạt tổ chức các hội nghị quy mô lớn, triển lãm, yến tiệc và những sự kiện quốc tế có hàng nghìn người tham dự.

Công trình còn được bố trí nhiều phòng họp và không gian chức năng phục vụ APEC, trong đó tầng hai có 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt, tầng ba có ballroom khoảng 3.000 m2 dành cho các phiên họp chính thức. Các hạng mục cơ điện, âm thanh, chiếu sáng và nội thất tiếp tục được triển khai đồng bộ. Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC có sức chứa 4.030 chỗ, tạo thành tổ hợp kiến trúc quy mô lớn bên bờ biển. Nếu Trung tâm Hội nghị gợi hình ảnh sóng nước và làng chài, Nhà biểu diễn đa năng mang cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, với 50 cột trụ mang ý nghĩa biểu tượng cho 50 người con theo cha Rồng xuống biển. Hai công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch mới của Phú Quốc. Báo cáo tại cuộc làm việc ngày 25/10 với đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang bám sát các mục tiêu đề ra, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng đã hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh cam kết hoàn thành toàn bộ các dự án trước ngày 30/6/2027. Ghi nhận nỗ lực của địa phương, Tập đoàn Sun Group và các nhà thầu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật. Riêng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027, dành thời gian nghiệm thu, vận hành thử. Sau APEC, công trình được kỳ vọng góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế tầm cỡ thế giới.