Cận cảnh Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc tăng tốc về đích

Video: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang về đích thần tốc.
Hà Nội dự kiến di dời 902 hộ dân ở phố cổ, mỗi hộ được mua 1 căn nhà ở xã hội
Hơn 900 hộ dân tại phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm, có diện tích nhà ở dưới 5m² sàn/người, được đề xuất mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.
Hà Nội đề xuất chi hơn 22.200 tỷ đồng tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận
Hà Nội đề xuất đầu tư 22.229 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó dành gần 10.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.
Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm ở Huế
Sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong rừng tràm ở xã Lộc An, lực lượng chức năng TP Huế tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập.
Phó Thủ tướng yêu cầu EVN có phương án giảm giá điện từ 1/11
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân từ 1/11 và xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%.
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, sân bay tại Quảng Trị
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Quảng Trị đẩy nhanh các dự án năng lượng, phấn đấu đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào vận hành giai đoạn 1 trong quý I/2027.
Quy định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của Báo Nhân Dân
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định 499 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân.
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